https://sputnik-georgia.ru/20230810/lozh-i-diskreditatsiya---prezident-gruzii-pro-informatsiyu-o-sgovore-pri-pomilovanii-281119736.html

Ложь и дискредитация – президент Грузии про информацию о сговоре при помиловании

Ложь и дискредитация – президент Грузии про информацию о сговоре при помиловании

Решение о помиловании президент принимает лично на основании рассмотрения дела, заявила администрация главы государства 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T22:06+0400

2023-08-10T22:06+0400

2023-08-10T22:28+0400

грузия

новости

политика

президент грузии

амнистия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24332/76/243327670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cdcd692d0dd774462a9d72de5c5c2814.jpg

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Администрация президента Грузии назвала ложью информацию СМИ о переговорах советника президента Анги Хуцишвили с семьей осужденного о помиловании. Информацию о том, что советник президента встречался с фигурантом по делу о беспорядках против строительства "Намахвани ГЭС" сообщил брат осужденного телекомпании "Рустави 2". Администрация назвала информацию телеканала ложью. "Распространенная информация не имеет никакой связи с дискреционным правом президента, а направлена на дискредитацию президента и представляет собой одну из форм борьбы против президента", – говорится в заявлении. При этом администрация подчеркивает, что никакой предварительной информации по поводу помилования и обещания его не может быть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, президент грузии, амнистия