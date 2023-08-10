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Ложь и дискредитация – президент Грузии про информацию о сговоре при помиловании
Ложь и дискредитация – президент Грузии про информацию о сговоре при помиловании
Решение о помиловании президент принимает лично на основании рассмотрения дела, заявила администрация главы государства 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T22:06+0400
2023-08-10T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Администрация президента Грузии назвала ложью информацию СМИ о переговорах советника президента Анги Хуцишвили с семьей осужденного о помиловании. Информацию о том, что советник президента встречался с фигурантом по делу о беспорядках против строительства "Намахвани ГЭС" сообщил брат осужденного телекомпании "Рустави 2". Администрация назвала информацию телеканала ложью. "Распространенная информация не имеет никакой связи с дискреционным правом президента, а направлена на дискредитацию президента и представляет собой одну из форм борьбы против президента", – говорится в заявлении. При этом администрация подчеркивает, что никакой предварительной информации по поводу помилования и обещания его не может быть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, президент грузии, амнистия
грузия, новости, политика, президент грузии, амнистия

Ложь и дискредитация – президент Грузии про информацию о сговоре при помиловании

22:06 10.08.2023 (обновлено: 22:28 10.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerРезиденция президента Грузии на ул. Атонели. Бывший особняк князей Орбелиани
Резиденция президента Грузии на ул. Атонели. Бывший особняк князей Орбелиани - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Решение о помиловании президент принимает лично на основании рассмотрения дела, заявила администрация главы государства
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Администрация президента Грузии назвала ложью информацию СМИ о переговорах советника президента Анги Хуцишвили с семьей осужденного о помиловании.
Информацию о том, что советник президента встречался с фигурантом по делу о беспорядках против строительства "Намахвани ГЭС" сообщил брат осужденного телекомпании "Рустави 2".

"Хотим разъяснить и подтвердить, что решение о помиловании президент принимает лично на основании рассмотрения дела. При принятии решения президент не поддается никакому давлению и не следует рекомендациям. Это решение – полностью ответственность президента и не распределяется ни на ее советников, ни представителей администрации", – говорится в заявлении.

Администрация назвала информацию телеканала ложью.
"Распространенная информация не имеет никакой связи с дискреционным правом президента, а направлена на дискредитацию президента и представляет собой одну из форм борьбы против президента", – говорится в заявлении.
При этом администрация подчеркивает, что никакой предварительной информации по поводу помилования и обещания его не может быть.
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