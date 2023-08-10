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Мятеж в Нигере: в стране подписан указ о формировании нового правительства

Мятеж в Нигере: в стране подписан указ о формировании нового правительства

Президента по-прежнему удерживают в резиденции 10.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Указ о формировании нового правительства переходного периода подписал лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани, пишет портал ActuNiger.Тем временем, согласно представленному списку, абсолютное меньшинство из них имеют военные чины.Что происходит в Нигере?Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. До этого гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава "Национального совета по защите отечества". Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Нигерийского президента по-прежнему удерживают в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.Накануне, 9 августа, вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам национальной гвардии Нигера. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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