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Мятеж в Нигере: в стране подписан указ о формировании нового правительства
Мятеж в Нигере: в стране подписан указ о формировании нового правительства
Президента по-прежнему удерживают в резиденции 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T11:01+0400
2023-08-10T11:01+0400
2023-08-10T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Указ о формировании нового правительства переходного периода подписал лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани, пишет портал ActuNiger.Тем временем, согласно представленному списку, абсолютное меньшинство из них имеют военные чины.Что происходит в Нигере?Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. До этого гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава "Национального совета по защите отечества". Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Нигерийского президента по-прежнему удерживают в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.Накануне, 9 августа, вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам национальной гвардии Нигера. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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нигерия, новости, в мире, происшествия, политика
Мятеж в Нигере: в стране подписан указ о формировании нового правительства
11:01 10.08.2023 (обновлено: 11:06 10.08.2023)
Президента по-прежнему удерживают в резиденции
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik.
Указ о формировании нового правительства переходного периода подписал лидер мятежников, захвативших власть в Нигере, генерал Абдурахман Тчиани, пишет портал ActuNiger
.
"Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, подписал <...> 9 августа 2023 года указ о назначении членов правительства", – говорится в публикации. В него вошел 21 министр.
Тем временем, согласно представленному списку, абсолютное меньшинство из них имеют военные чины.
Что происходит в Нигере?
Бойцы президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа.
До этого гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава "Национального совета по защите отечества". Командование армии заявило о солидарности с мятежниками.
Нигерийского президента по-прежнему удерживают в резиденции. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
Накануне, 9 августа, вечером пришли сообщения о нанесении французскими военными ударов по объектам национальной гвардии Нигера.