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На Алтае порозовел ледник – видео
На Алтае порозовел ледник – видео
Специалисты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T12:40+0400
2023-08-10T12:40+0400
2023-08-10T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Уникальное явление наблюдают жители Алтая – ледник порозовел из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.Отмечается, что ученые вуза, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей. "Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет", – говорится в сообщении.Специалисты утверждают, что такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет. При этом эксперты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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природа, новости, в мире, наука, алтай
природа, новости, в мире, наука, алтай
На Алтае порозовел ледник – видео
12:40 10.08.2023 (обновлено: 13:04 10.08.2023)
Специалисты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Уникальное явление наблюдают жители Алтая – ледник порозовел из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.
Отмечается, что ученые вуза, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей.
"Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет", – говорится в сообщении.
Специалисты утверждают, что такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет. При этом эксперты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния.