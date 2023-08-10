https://sputnik-georgia.ru/20230810/na-altae-porozovel-lednik--video-281093978.html

На Алтае порозовел ледник – видео

На Алтае порозовел ледник – видео

Специалисты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния 10.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Уникальное явление наблюдают жители Алтая – ледник порозовел из-за массового цветения водорослей, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.Отмечается, что ученые вуза, занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, в ходе недавней экспедиции обнаружили на леднике Водопадный редкое явление – массовое цветение водорослей. "Из-за этого лед окрашивается в розовый и красный цвет", – говорится в сообщении.Специалисты утверждают, что такого массового скопления красных водорослей на ледниках они не видели более 10 лет. При этом эксперты опасаются, что это явление может ускорить процесс таяния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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