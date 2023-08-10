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Пожары на Гавайях: погибло больше 30 человек – видео
Пожары на Гавайях: погибло больше 30 человек – видео
Стихия уничтожила популярный среди туристов город Лахаина. Тушение пожаров осложняется ураганным ветром 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T14:23+0400
2023-08-10T14:23+0400
2023-08-10T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Жертвами природных пожаров, которые бушуют в американском штате Гавайи, стали более тридцати человек, сообщает издание Hawaii News Now.Согласно информации местных властей, уничтожены многие населенные пункты, в том числе популярный среди туристов город Лахаина. "По данным округа Мауи (штат Гавайи), подтверждена гибель 36 человек в результате разрушительных природных пожаров, уничтоживших целые города, включая исторический город Лахаину", – пишет издание.Кроме того, по данным телеканала, в результате пожаров пострадали десятки человек, некоторые находятся в критическом состоянии. Эвакуированы свыше 2 тыс. человек. Тушение пожаров осложняется ураганным ветром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, гавайи, в мире, происшествия
новости, гавайи, в мире, происшествия
Пожары на Гавайях: погибло больше 30 человек – видео
14:23 10.08.2023 (обновлено: 14:35 10.08.2023)
Стихия уничтожила популярный среди туристов город Лахаина. Тушение пожаров осложняется ураганным ветром
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik.
Жертвами природных пожаров, которые бушуют в американском штате Гавайи, стали более тридцати человек, сообщает издание Hawaii News Now
.
Согласно информации местных властей, уничтожены многие населенные пункты, в том числе популярный среди туристов город Лахаина.
"По данным округа Мауи (штат Гавайи), подтверждена гибель 36 человек в результате разрушительных природных пожаров, уничтоживших целые города, включая исторический город Лахаину", – пишет издание.
Кроме того, по данным телеканала, в результате пожаров пострадали десятки человек, некоторые находятся в критическом состоянии. Эвакуированы свыше 2 тыс. человек. Тушение пожаров осложняется ураганным ветром.