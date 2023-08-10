https://sputnik-georgia.ru/20230810/proryv-v-testirovanii-vaktsiny-protiv-virusa-epshteyna-barra-chego-dostigli-uchenye-281096238.html

Прорыв в тестировании вакцины против вируса Эпштейна-Барра: чего достигли ученые?

Прорыв в тестировании вакцины против вируса Эпштейна-Барра: чего достигли ученые?

До настоящего времени еще не была лицензирована ни одна вакцина против вируса Эпштейна-Барра 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T13:22+0400

2023-08-10T13:22+0400

2023-08-10T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Австралийские ученые совершили прорыв в испытании на мышах первой вакцины против вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ), носителями которого являются 95% населения планеты, пишет научный журнал Nature.Вирус Эпштейна-Барра – член семейства вирусов герпеса, может передаваться через слюну. По крайней мере 95% населения планеты являются его носителями, и у большинства людей заболевание происходит в раннем возрасте, не приводя к серьезным последствиям. Однако в более позднем возрасте последствия могут включать в себя разные типы лихорадки, рак горла или носа, а также рассеянный склероз.Прорыв в тестировании вакцины принадлежит группе ученых на базе австралийского исследовательского института QIMR Berghofer. Как известно, до настоящего времени еще не была лицензирована ни одна вакцина против вируса Эпштейна-Барра.Как рассказал один из авторов исследования Виджаендра Дасари, ранее уже были попытки создать вакцину на основе антител, но в последнем исследовании ученые смогли создать частичную иммунную систему, тем самым совершив прорыв в работе над вакциной.Сообщается, что у команды уже есть определенное финансирование от отраслевых партнеров для будущего тестирования вакцины, которое может начаться в 2024-2025 годах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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