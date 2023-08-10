https://sputnik-georgia.ru/20230810/rekordnuyu-partiyu-kokaina-obnaruzhili-v-portu-rotterdama-281120334.html

Рекордную партию кокаина обнаружили в порту Роттердама

Рекордную партию кокаина обнаружили в порту Роттердама

В ходе проведенной операции было обнаружено 8 тонн кокаина 10.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Таможенники в порту нидерландского Роттердама изъяли рекордную партию кокаина. Об этом сообщила в четверг прокуратура Нидерландов.Отмечается, что в результате операции были обнаружены 8 тонн кокаина в контейнере с бананами, который прибыл в Роттердам из Эквадора через Панаму.Стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке оценивается в 600 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, происшествия, нидерланды, эквадор, панама, кокаин