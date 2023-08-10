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Рекордную партию кокаина обнаружили в порту Роттердама
Рекордную партию кокаина обнаружили в порту Роттердама
В ходе проведенной операции было обнаружено 8 тонн кокаина 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T22:38+0400
2023-08-10T22:38+0400
2023-08-10T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Таможенники в порту нидерландского Роттердама изъяли рекордную партию кокаина. Об этом сообщила в четверг прокуратура Нидерландов.Отмечается, что в результате операции были обнаружены 8 тонн кокаина в контейнере с бананами, который прибыл в Роттердам из Эквадора через Панаму.Стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке оценивается в 600 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, нидерланды, эквадор, панама, кокаин
в мире, новости, происшествия, нидерланды, эквадор, панама, кокаин
Рекордную партию кокаина обнаружили в порту Роттердама
22:38 10.08.2023 (обновлено: 23:09 10.08.2023)
В ходе проведенной операции было обнаружено 8 тонн кокаина
ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Таможенники в порту нидерландского Роттердама изъяли рекордную партию кокаина. Об этом сообщила в четверг прокуратура Нидерландов.
Отмечается, что в результате операции были обнаружены 8 тонн кокаина в контейнере с бананами, который прибыл в Роттердам из Эквадора через Панаму.
Стоимость изъятой партии наркотиков на черном рынке оценивается в 600 миллионов евро.