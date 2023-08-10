https://sputnik-georgia.ru/20230810/rossiya-postavit-stanam-afriki-desyatki-tysyach-tonn-zerna-bezvozmezdno-281117161.html

Россия поставит странам Африки десятки тысяч тонн зерна безвозмездно

Россия поставит странам Африки десятки тысяч тонн зерна безвозмездно

По словам главы российского Минсельхоза, пока речь идет о шести африканских странах 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T18:41+0400

2023-08-10T18:41+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается. "Я думаю, в ближайшее время эти поставки будут осуществлены", – добавил Патрушев.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия – Африка" заявил, что Россия, несмотря на санкции, наращивает поставки сельхозпродукции в страны Африки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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