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Россия поставит странам Африки десятки тысяч тонн зерна безвозмездно
Россия поставит странам Африки десятки тысяч тонн зерна безвозмездно
По словам главы российского Минсельхоза, пока речь идет о шести африканских странах 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T18:41+0400
2023-08-10T18:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается. "Я думаю, в ближайшее время эти поставки будут осуществлены", – добавил Патрушев.Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия – Африка" заявил, что Россия, несмотря на санкции, наращивает поставки сельхозпродукции в страны Африки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, экономика, политика, африка, зерно
Россия поставит странам Африки десятки тысяч тонн зерна безвозмездно
18:41 10.08.2023 (обновлено: 19:39 10.08.2023)
По словам главы российского Минсельхоза, пока речь идет о шести африканских странах
ТБИЛИСИ, 10 авг - Sputnik. Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна. Об этом заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.
"Помимо того, что мы являемся достаточно надежным партнером в части поставок зерновых на мировой рынок, мы еще и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах, и об объемах от 25 до 50 тысяч тонн", – сказал он.
По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается. "Я думаю, в ближайшее время эти поставки будут осуществлены", – добавил Патрушев.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия – Африка" заявил, что Россия, несмотря на санкции, наращивает поставки сельхозпродукции в страны Африки.