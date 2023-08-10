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https://sputnik-georgia.ru/20230810/sdelano-v-gruzii-vystavka-rabot-olgi-i-aleksandra-florenskikh-otkryvaetsya-v-tbilisi-281074834.html
"Сделано в Грузии": выставка работ Ольги и Александра Флоренских открывается в Тбилиси
"Сделано в Грузии": выставка работ Ольги и Александра Флоренских открывается в Тбилиси
Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет – еще раз. И решил здесь остаться 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T09:20+0400
2023-08-10T09:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Персональная выставка "Сделано в Грузии" художников Ольги и Александра Флоренских из Санкт-Петербурга открывается в тбилисской Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе 10 августа.Грузия – одна из важных тем творческого и супружеского тандема Флоренских. И на выставке также будут представлены серии, созданные о Грузии: изображенные в наивном стиле виды Тбилиси и Батуми, портреты местных друзей, серия грузинского алфавита и воспоминания о вывесках старых тбилисских духанов.Предки Александра Флоренского были родом из Грузии. Дед, Андрей Флоренский, и его брат, философ Павел Флоренский, родились в Тбилиси. Прадед, инженер-строитель Александр Флоренский, родился в Тифлисе и руководил строительством дорог и мостов. Его первым проектом была дорога Батуми-Ахалцихе.Александр Флоренский – живописец, график, керамист, родился в 1960 году в Ленинграде, в семье художников. В 1982 году окончил керамический факультет Высшего художественно-промышленного училища им. В. Мухиной. Был одним из основателей объединения художников "Митьки" (1985).Флоренский также является коллекционером – он собирает работы современных грузинских и российских художников. Вместе с женой Ольгой Флоренской реализовал ряд художественных и издательских проектов. Выставки произведений Александра Флоренского в разное время проходили во многих частных галереях и государственных музеях. Среди них: "Галерея Тотибадзе" (арт-центр "ВИНЗАВОД", Москва), Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Третьяковская галерея (Москва) и Эрмитаж (Санкт-Петербург). Работы Александра Флоренского хранятся в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Московского центра современного искусства, Художественного музея Шалвы Амиранашвили.Флоренский много работает в области книжной графики. Его кисти принадлежит художественное оформление культового трехтомника Сергея Довлатова, книги Бориса Гребенщикова и др.Флоренский также является автором проектов "Тбилисская азбука" и "Грузинская азбука" – это уникальные путеводители по местам Тбилиси и Грузии в целом.Ольга Флоренская – живописец, график, керамист и скульптор, родилась в Ленинграде в, семье художников. В 1982 году окончила керамический факультет Высшего художественно-технического училища имени Веры Мухиной.Вместе с супругом Александром Флоренским также является одним из основателей арт-группы "Митьки" и членом Союза художников Санкт-Петербурга. Особенную известность Ольге Флоренской принесли ее коллажи из бумаги и ткани.Персональные выставки Флоренской проходили как в частных галереях, так и в государственных музеях. Среди них: Музей Академии художеств (Санкт-Петербург), "Галерея скульптуры Валлуа" (Париж), "Галерея ОАТ" (Тбилиси) и "Галерея Тотибадзе" (Москва). Работы Ольги Флоренской хранятся в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Московского центра современного искусства, лондонского "ВИКТОРИЯ и АЛЬБЕРТ" и Художественного музея Шалвы Амиранашвили.Сам Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет – еще раз. И решил здесь остаться. Сейчас Флоренский живет и работает на две страны – Россия и Грузия.Открытие выставки, которая пройдет при поддержке LICHT Gallery, состоится в 18:00. Экспозиция продлится до 9 сентября включительно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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анонсы , александр флоренский, санкт-петербург, новости, грузия, тбилиси, культура, выставка, художник, грузинские художники
анонсы , александр флоренский, санкт-петербург, новости, грузия, тбилиси, культура, выставка, художник, грузинские художники

"Сделано в Грузии": выставка работ Ольги и Александра Флоренских открывается в Тбилиси

09:20 10.08.2023 (обновлено: 09:32 10.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerНациональная галерея Грузии ("Голубая галерея") на проспекте Руставели
Национальная галерея Грузии (Голубая галерея) на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 10.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет – еще раз. И решил здесь остаться
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Персональная выставка "Сделано в Грузии" художников Ольги и Александра Флоренских из Санкт-Петербурга открывается в тбилисской Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе 10 августа.
Грузия – одна из важных тем творческого и супружеского тандема Флоренских. И на выставке также будут представлены серии, созданные о Грузии: изображенные в наивном стиле виды Тбилиси и Батуми, портреты местных друзей, серия грузинского алфавита и воспоминания о вывесках старых тбилисских духанов.
© photo : photo: courtesy of Alexander AlorenskyХудожник Александр Флоренский
Художник Александр Флоренский - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
Художник Александр Флоренский
© photo : photo: courtesy of Alexander Alorensky
Предки Александра Флоренского были родом из Грузии. Дед, Андрей Флоренский, и его брат, философ Павел Флоренский, родились в Тбилиси. Прадед, инженер-строитель Александр Флоренский, родился в Тифлисе и руководил строительством дорог и мостов. Его первым проектом была дорога Батуми-Ахалцихе.
Александр Флоренский – живописец, график, керамист, родился в 1960 году в Ленинграде, в семье художников. В 1982 году окончил керамический факультет Высшего художественно-промышленного училища им. В. Мухиной. Был одним из основателей объединения художников "Митьки" (1985).
© FB/ Александр Флоренский"Хинкали"
ხინკალი - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
"Хинкали"
© FB/ Александр Флоренский
Флоренский также является коллекционером – он собирает работы современных грузинских и российских художников. Вместе с женой Ольгой Флоренской реализовал ряд художественных и издательских проектов.
Выставки произведений Александра Флоренского в разное время проходили во многих частных галереях и государственных музеях. Среди них: "Галерея Тотибадзе" (арт-центр "ВИНЗАВОД", Москва), Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Третьяковская галерея (Москва) и Эрмитаж (Санкт-Петербург).
© Личный архив А.ФлоренскогоАлександр Флоренский
Александр Флоренский - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
Александр Флоренский
© Личный архив А.Флоренского
Работы Александра Флоренского хранятся в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Московского центра современного искусства, Художественного музея Шалвы Амиранашвили.
Флоренский много работает в области книжной графики. Его кисти принадлежит художественное оформление культового трехтомника Сергея Довлатова, книги Бориса Гребенщикова и др.
Флоренский также является автором проектов "Тбилисская азбука" и "Грузинская азбука" – это уникальные путеводители по местам Тбилиси и Грузии в целом.
© FB // Александр Флоренский "Батумский порт ночью" Александр Флоренский
Батумский порт ночью Александр Флоренский - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
"Батумский порт ночью" Александр Флоренский
© FB // Александр Флоренский
Ольга Флоренская – живописец, график, керамист и скульптор, родилась в Ленинграде в, семье художников. В 1982 году окончила керамический факультет Высшего художественно-технического училища имени Веры Мухиной.
Вместе с супругом Александром Флоренским также является одним из основателей арт-группы "Митьки" и членом Союза художников Санкт-Петербурга. Особенную известность Ольге Флоренской принесли ее коллажи из бумаги и ткани.
© Courtesy of Florensky FamilyАлександр и Ольга Флоренские
Александр и Ольга Флоренские - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
Александр и Ольга Флоренские
© Courtesy of Florensky Family
Персональные выставки Флоренской проходили как в частных галереях, так и в государственных музеях. Среди них: Музей Академии художеств (Санкт-Петербург), "Галерея скульптуры Валлуа" (Париж), "Галерея ОАТ" (Тбилиси) и "Галерея Тотибадзе" (Москва).
Работы Ольги Флоренской хранятся в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Московского центра современного искусства, лондонского "ВИКТОРИЯ и АЛЬБЕРТ" и Художественного музея Шалвы Амиранашвили.
© FB/Александр Флоренский"Улица Варламишвили в Кутаиси"
ვარლამიშვილის ქუჩა ქუთაისში - Sputnik Грузия, 1920, 09.08.2023
"Улица Варламишвили в Кутаиси"
© FB/Александр Флоренский
Сам Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет – еще раз. И решил здесь остаться. Сейчас Флоренский живет и работает на две страны – Россия и Грузия.
Открытие выставки, которая пройдет при поддержке LICHT Gallery, состоится в 18:00. Экспозиция продлится до 9 сентября включительно.
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