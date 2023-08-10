https://sputnik-georgia.ru/20230810/sdelano-v-gruzii-vystavka-rabot-olgi-i-aleksandra-florenskikh-otkryvaetsya-v-tbilisi-281074834.html

"Сделано в Грузии": выставка работ Ольги и Александра Флоренских открывается в Тбилиси

"Сделано в Грузии": выставка работ Ольги и Александра Флоренских открывается в Тбилиси

Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет – еще раз. И решил здесь остаться 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T09:20+0400

2023-08-10T09:20+0400

2023-08-10T09:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Персональная выставка "Сделано в Грузии" художников Ольги и Александра Флоренских из Санкт-Петербурга открывается в тбилисской Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе 10 августа.Грузия – одна из важных тем творческого и супружеского тандема Флоренских. И на выставке также будут представлены серии, созданные о Грузии: изображенные в наивном стиле виды Тбилиси и Батуми, портреты местных друзей, серия грузинского алфавита и воспоминания о вывесках старых тбилисских духанов.Предки Александра Флоренского были родом из Грузии. Дед, Андрей Флоренский, и его брат, философ Павел Флоренский, родились в Тбилиси. Прадед, инженер-строитель Александр Флоренский, родился в Тифлисе и руководил строительством дорог и мостов. Его первым проектом была дорога Батуми-Ахалцихе.Александр Флоренский – живописец, график, керамист, родился в 1960 году в Ленинграде, в семье художников. В 1982 году окончил керамический факультет Высшего художественно-промышленного училища им. В. Мухиной. Был одним из основателей объединения художников "Митьки" (1985).Флоренский также является коллекционером – он собирает работы современных грузинских и российских художников. Вместе с женой Ольгой Флоренской реализовал ряд художественных и издательских проектов. Выставки произведений Александра Флоренского в разное время проходили во многих частных галереях и государственных музеях. Среди них: "Галерея Тотибадзе" (арт-центр "ВИНЗАВОД", Москва), Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Третьяковская галерея (Москва) и Эрмитаж (Санкт-Петербург). Работы Александра Флоренского хранятся в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Московского центра современного искусства, Художественного музея Шалвы Амиранашвили.Флоренский много работает в области книжной графики. Его кисти принадлежит художественное оформление культового трехтомника Сергея Довлатова, книги Бориса Гребенщикова и др.Флоренский также является автором проектов "Тбилисская азбука" и "Грузинская азбука" – это уникальные путеводители по местам Тбилиси и Грузии в целом.Ольга Флоренская – живописец, график, керамист и скульптор, родилась в Ленинграде в, семье художников. В 1982 году окончила керамический факультет Высшего художественно-технического училища имени Веры Мухиной.Вместе с супругом Александром Флоренским также является одним из основателей арт-группы "Митьки" и членом Союза художников Санкт-Петербурга. Особенную известность Ольге Флоренской принесли ее коллажи из бумаги и ткани.Персональные выставки Флоренской проходили как в частных галереях, так и в государственных музеях. Среди них: Музей Академии художеств (Санкт-Петербург), "Галерея скульптуры Валлуа" (Париж), "Галерея ОАТ" (Тбилиси) и "Галерея Тотибадзе" (Москва). Работы Ольги Флоренской хранятся в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Московского центра современного искусства, лондонского "ВИКТОРИЯ и АЛЬБЕРТ" и Художественного музея Шалвы Амиранашвили.Сам Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет – еще раз. И решил здесь остаться. Сейчас Флоренский живет и работает на две страны – Россия и Грузия.Открытие выставки, которая пройдет при поддержке LICHT Gallery, состоится в 18:00. Экспозиция продлится до 9 сентября включительно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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анонсы , александр флоренский, санкт-петербург, новости, грузия, тбилиси, культура, выставка, художник, грузинские художники