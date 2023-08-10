"Сделано в Грузии": выставка работ Ольги и Александра Флоренских открывается в Тбилиси
09:20 10.08.2023 (обновлено: 09:32 10.08.2023)
© photo: Sputnik / StringerНациональная галерея Грузии ("Голубая галерея") на проспекте Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет – еще раз. И решил здесь остаться
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Персональная выставка "Сделано в Грузии" художников Ольги и Александра Флоренских из Санкт-Петербурга открывается в тбилисской Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе 10 августа.
Грузия – одна из важных тем творческого и супружеского тандема Флоренских. И на выставке также будут представлены серии, созданные о Грузии: изображенные в наивном стиле виды Тбилиси и Батуми, портреты местных друзей, серия грузинского алфавита и воспоминания о вывесках старых тбилисских духанов.
© photo : photo: courtesy of Alexander AlorenskyХудожник Александр Флоренский
Художник Александр Флоренский
© photo : photo: courtesy of Alexander Alorensky
Предки Александра Флоренского были родом из Грузии. Дед, Андрей Флоренский, и его брат, философ Павел Флоренский, родились в Тбилиси. Прадед, инженер-строитель Александр Флоренский, родился в Тифлисе и руководил строительством дорог и мостов. Его первым проектом была дорога Батуми-Ахалцихе.
Александр Флоренский – живописец, график, керамист, родился в 1960 году в Ленинграде, в семье художников. В 1982 году окончил керамический факультет Высшего художественно-промышленного училища им. В. Мухиной. Был одним из основателей объединения художников "Митьки" (1985).
© FB/ Александр Флоренский"Хинкали"
"Хинкали"
© FB/ Александр Флоренский
Флоренский также является коллекционером – он собирает работы современных грузинских и российских художников. Вместе с женой Ольгой Флоренской реализовал ряд художественных и издательских проектов.
Выставки произведений Александра Флоренского в разное время проходили во многих частных галереях и государственных музеях. Среди них: "Галерея Тотибадзе" (арт-центр "ВИНЗАВОД", Москва), Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Третьяковская галерея (Москва) и Эрмитаж (Санкт-Петербург).
© Личный архив А.ФлоренскогоАлександр Флоренский
Александр Флоренский
© Личный архив А.Флоренского
Работы Александра Флоренского хранятся в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, Московского центра современного искусства, Художественного музея Шалвы Амиранашвили.
Флоренский много работает в области книжной графики. Его кисти принадлежит художественное оформление культового трехтомника Сергея Довлатова, книги Бориса Гребенщикова и др.
Флоренский также является автором проектов "Тбилисская азбука" и "Грузинская азбука" – это уникальные путеводители по местам Тбилиси и Грузии в целом.
"Батумский порт ночью" Александр Флоренский
Ольга Флоренская – живописец, график, керамист и скульптор, родилась в Ленинграде в, семье художников. В 1982 году окончила керамический факультет Высшего художественно-технического училища имени Веры Мухиной.
Вместе с супругом Александром Флоренским также является одним из основателей арт-группы "Митьки" и членом Союза художников Санкт-Петербурга. Особенную известность Ольге Флоренской принесли ее коллажи из бумаги и ткани.
© Courtesy of Florensky FamilyАлександр и Ольга Флоренские
Александр и Ольга Флоренские
© Courtesy of Florensky Family
Персональные выставки Флоренской проходили как в частных галереях, так и в государственных музеях. Среди них: Музей Академии художеств (Санкт-Петербург), "Галерея скульптуры Валлуа" (Париж), "Галерея ОАТ" (Тбилиси) и "Галерея Тотибадзе" (Москва).
Работы Ольги Флоренской хранятся в собраниях Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Московского центра современного искусства, лондонского "ВИКТОРИЯ и АЛЬБЕРТ" и Художественного музея Шалвы Амиранашвили.
© FB/Александр Флоренский"Улица Варламишвили в Кутаиси"
"Улица Варламишвили в Кутаиси"
© FB/Александр Флоренский
Сам Александр Флоренский впервые попал в Грузию в далеком 1982 году, а потом спустя 25 лет – еще раз. И решил здесь остаться. Сейчас Флоренский живет и работает на две страны – Россия и Грузия.
Открытие выставки, которая пройдет при поддержке LICHT Gallery, состоится в 18:00. Экспозиция продлится до 9 сентября включительно.