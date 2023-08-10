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Убийство кандидата в президенты в Эквадоре – в стране объявлен режим ЧП
Убийство кандидата в президенты в Эквадоре – в стране объявлен режим ЧП
Подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T10:41+0400
2023-08-10T10:41+0400
2023-08-10T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Эквадоре объявили режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.Ранее сообщалось, что Фернандо Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении ранения получили девять человек. По информации Генпрокуратуры Эквадора, подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, эквадор, новости, в мире
происшествия, эквадор, новости, в мире
Убийство кандидата в президенты в Эквадоре – в стране объявлен режим ЧП
Подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Эквадоре объявили режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.
"Объявляю режим чрезвычайного положения на 60 дней, – заявил президент Эквадора Гильермо Лассо. – ВВС с этого момента мобилизованы на всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны и свободные и демократические выборы".
Ранее сообщалось, что Фернандо Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении ранения получили девять человек.
По информации Генпрокуратуры Эквадора, подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.