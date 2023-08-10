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Убийство кандидата в президенты в Эквадоре – в стране объявлен режим ЧП

Убийство кандидата в президенты в Эквадоре – в стране объявлен режим ЧП

Подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T10:41+0400

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. В Эквадоре объявили режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.Ранее сообщалось, что Фернандо Вильявисенсьо, кандидат движения Construye, получал угрозы и был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении ранения получили девять человек. По информации Генпрокуратуры Эквадора, подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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