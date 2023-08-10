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Участвовавшие в мировых соревнованиях от Грузии спортсмены-абитуриенты попадут в вузы
Участвовавшие в мировых соревнованиях от Грузии спортсмены-абитуриенты попадут в вузы
Министерство в индивидуальном порядке будет принимать решение об условном зачислении в вуз на год после подачи заявления 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T22:49+0400
2023-08-10T22:49+0400
2023-08-10T23:11+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Участвующие в мировых спортивных соревнованиях и турнирах от Грузии абитуриенты и пропустившие Единые национальные экзамены смогут учиться в высших учебных заведениях.Соответствующий приказ министра образования и науки уже вступил в силу. В частности, министерство в индивидуальном порядке будет принимать решение об условном зачислении в вуз на год после подачи заявления. При этом уже на следующий год этим студентам уже придется сдать Единые национальные экзамены для продолжения учебы в вузе. Правило коснется и тех абитуриентов, которые не успели на экзамены из-за соревнований в этом году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, спорт, образование в грузии
грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, спорт, образование в грузии
Участвовавшие в мировых соревнованиях от Грузии спортсмены-абитуриенты попадут в вузы
22:49 10.08.2023 (обновлено: 23:11 10.08.2023)
Министерство в индивидуальном порядке будет принимать решение об условном зачислении в вуз на год после подачи заявления
ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Участвующие в мировых спортивных соревнованиях и турнирах от Грузии абитуриенты и пропустившие Единые национальные экзамены смогут учиться в высших учебных заведениях.
Соответствующий приказ
министра образования и науки уже вступил в силу.
Согласно приказу, для участников олимпиад, паралимпиад, мировых чемпионатов, чемпионатов Европы или других спортивных мероприятиях высокого ранка будет действовать особая квота для поступления в вузы, если они не успеют попасть на Единые национальные экзамены.
В частности, министерство в индивидуальном порядке будет принимать решение об условном зачислении в вуз на год после подачи заявления.
При этом уже на следующий год этим студентам уже придется сдать Единые национальные экзамены для продолжения учебы в вузе.
Правило коснется и тех абитуриентов, которые не успели на экзамены из-за соревнований в этом году.