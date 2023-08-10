https://sputnik-georgia.ru/20230810/uchastvovavshie-v-mirovykh-sorevnovaniyakh-ot-gruzii-sportsmeny-abiturienty-popadut-v-vuzy-281120459.html

Участвовавшие в мировых соревнованиях от Грузии спортсмены-абитуриенты попадут в вузы

Участвовавшие в мировых соревнованиях от Грузии спортсмены-абитуриенты попадут в вузы

Министерство в индивидуальном порядке будет принимать решение об условном зачислении в вуз на год после подачи заявления 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T22:49+0400

2023-08-10T22:49+0400

2023-08-10T23:11+0400

грузия

новости

общество

министерство образования и науки грузии

спорт

образование в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663188_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_2264b8c406135f0facbc96486e6598fc.jpg

ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Участвующие в мировых спортивных соревнованиях и турнирах от Грузии абитуриенты и пропустившие Единые национальные экзамены смогут учиться в высших учебных заведениях.Соответствующий приказ министра образования и науки уже вступил в силу. В частности, министерство в индивидуальном порядке будет принимать решение об условном зачислении в вуз на год после подачи заявления. При этом уже на следующий год этим студентам уже придется сдать Единые национальные экзамены для продолжения учебы в вузе. Правило коснется и тех абитуриентов, которые не успели на экзамены из-за соревнований в этом году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии, спорт, образование в грузии