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Землетрясение произошло на востоке Турции

Землетрясение произошло на востоке Турции

Данные по силе землетрясения разнятся у Европейского средиземноморского сейсмологического центра и Управления по чрезвычайным происшествиям Турции 10.08.2023, Sputnik Грузия

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 21:48 по тбилисскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 134 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 11 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 4 километра. О жертвах и разрушениях информация не поступала. Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023