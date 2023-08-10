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Землетрясение произошло на востоке Турции
Землетрясение произошло на востоке Турции
Данные по силе землетрясения разнятся у Европейского средиземноморского сейсмологического центра и Управления по чрезвычайным происшествиям Турции 10.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-10T23:21+0400
2023-08-10T23:21+0400
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ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение зафиксировали в 21:48 по тбилисскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 134 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 11 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 4 километра. О жертвах и разрушениях информация не поступала. Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023
в мире, новости, происшествия, турция, землетрясение в турции 2023
Землетрясение произошло на востоке Турции
23:21 10.08.2023 (обновлено: 23:26 10.08.2023)
Данные по силе землетрясения разнятся у Европейского средиземноморского сейсмологического центра и Управления по чрезвычайным происшествиям Турции
ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 21:48 по тбилисскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 134 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 11 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг залегал на глубине 4 километра.
О жертвах и разрушениях информация не поступала.
Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров.