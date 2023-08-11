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Авария на трассе Рустави-Тбилиси унесла жизнь 19-летнего мужчины
Авария на трассе Рустави-Тбилиси унесла жизнь 19-летнего мужчины
Юноша сидел в легковом автомобиле, который столкнулся с грузовиком 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T11:22+0400
2023-08-11T11:22+0400
2023-08-11T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Молодой мужчина погиб в результате аварии на скоростной автомагистрали Рустави-Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". Авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля марки "Мерседес" и грузовика. Прибывшие на место спасатели извлекли из легкового автомобиля 19-летнего мужчину с множественными повреждениями. Пострадавшего перевели в больницу, однако врачам не удалось его спасти.Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, дтп, авария, жертвы
происшествия, грузия, новости, дтп, авария, жертвы
Авария на трассе Рустави-Тбилиси унесла жизнь 19-летнего мужчины
Юноша сидел в легковом автомобиле, который столкнулся с грузовиком
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik.
Молодой мужчина погиб в результате аварии на скоростной автомагистрали Рустави-Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля марки "Мерседес" и грузовика. Прибывшие на место спасатели извлекли из легкового автомобиля 19-летнего мужчину с множественными повреждениями. Пострадавшего перевели в больницу, однако врачам не удалось его спасти.
Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.