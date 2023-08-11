https://sputnik-georgia.ru/20230811/avariya-na-trasse-rustavi-tbilisi-unesla-zhizn-19-letnego-muzhchiny-281126890.html

Авария на трассе Рустави-Тбилиси унесла жизнь 19-летнего мужчины

Авария на трассе Рустави-Тбилиси унесла жизнь 19-летнего мужчины

Юноша сидел в легковом автомобиле, который столкнулся с грузовиком 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T11:22+0400

2023-08-11T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Молодой мужчина погиб в результате аварии на скоростной автомагистрали Рустави-Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". Авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля марки "Мерседес" и грузовика. Прибывшие на место спасатели извлекли из легкового автомобиля 19-летнего мужчину с множественными повреждениями. Пострадавшего перевели в больницу, однако врачам не удалось его спасти.Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, дтп, авария, жертвы