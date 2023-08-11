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Часть жителей Тбилиси останется без света 11 августа – перечень районов
Часть жителей Тбилиси останется без света 11 августа – перечень районов
К вечеру подача электроэнергии восстановится во всех районах столицы 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T10:22+0400
2023-08-11T10:22+0400
2023-08-11T10:30+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Часть жителей пяти районов Тбилиси останется без электричества 11 августа из-за неотложных работ, сообщает компания "Теласи". Районы Мтацминда и Крцаниси Ограничение с подачей электроэнергии коснется населения улицы Горгасали и поселка Шиндиси с 10:00 до 18:00 по тбилисскому времени.Самгорский район В Самгорском районе электричество отключат с 11:00 до 16:00. Ограничение коснется жителей четвертого микрорайона Варкетили и улицы Купрадзе. Дидубийский район В Дидубиском районе свет отключат с 10:00 д о18:00. Ограничение коснется жителей улиц Геловани и Бакрадзе. Вакийский район Ограничение с подачей электроэнергии 11 августа коснется и жителей Вакийского района. Здесь свет тключат с 11:00 до 18:00. Ограничение коснется жителей проспекта Ильи Чавчавадзе (частично), улиц Тамарашвили, Цхнети и Кипшидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, теласи, электроэнергия
Часть жителей Тбилиси останется без света 11 августа – перечень районов
10:22 11.08.2023 (обновлено: 10:30 11.08.2023)
К вечеру подача электроэнергии восстановится во всех районах столицы
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Часть жителей пяти районов Тбилиси останется без электричества 11 августа из-за неотложных работ, сообщает компания "Теласи".
Районы Мтацминда и Крцаниси
Ограничение с подачей электроэнергии коснется населения улицы Горгасали и поселка Шиндиси с 10:00 до 18:00 по тбилисскому времени.
В Самгорском районе электричество отключат с 11:00 до 16:00. Ограничение коснется жителей четвертого микрорайона Варкетили и улицы Купрадзе.
В Дидубиском районе свет отключат с 10:00 д о18:00. Ограничение коснется жителей улиц Геловани и Бакрадзе.
Ограничение с подачей электроэнергии 11 августа коснется и жителей Вакийского района. Здесь свет тключат с 11:00 до 18:00. Ограничение коснется жителей проспекта Ильи Чавчавадзе (частично), улиц Тамарашвили, Цхнети и Кипшидзе.