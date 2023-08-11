https://sputnik-georgia.ru/20230811/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-sveta-11-avgusta--perechen-rayonov-281125421.html

Часть жителей Тбилиси останется без света 11 августа – перечень районов

Часть жителей Тбилиси останется без света 11 августа – перечень районов

К вечеру подача электроэнергии восстановится во всех районах столицы 11.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Часть жителей пяти районов Тбилиси останется без электричества 11 августа из-за неотложных работ, сообщает компания "Теласи". Районы Мтацминда и Крцаниси Ограничение с подачей электроэнергии коснется населения улицы Горгасали и поселка Шиндиси с 10:00 до 18:00 по тбилисскому времени.Самгорский район В Самгорском районе электричество отключат с 11:00 до 16:00. Ограничение коснется жителей четвертого микрорайона Варкетили и улицы Купрадзе. Дидубийский район В Дидубиском районе свет отключат с 10:00 д о18:00. Ограничение коснется жителей улиц Геловани и Бакрадзе. Вакийский район Ограничение с подачей электроэнергии 11 августа коснется и жителей Вакийского района. Здесь свет тключат с 11:00 до 18:00. Ограничение коснется жителей проспекта Ильи Чавчавадзе (частично), улиц Тамарашвили, Цхнети и Кипшидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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