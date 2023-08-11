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Дмитрий Биричевский: Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство

Дмитрий Биричевский: Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский дал эксклюзивное интервью агентству РИА Новости 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T19:10+0400

2023-08-11T19:10+0400

2023-08-11T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство, однако иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, отметил в эксклюзивном интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.О сотрудничестве с дружественными странами и единой валюте для ЕАЭСМосква прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран, отметил Дмитрий Биричевский.По словам Биричевского, эта работа ведется планомерно, многие технические вопросы требуют решения."Кроме того, работаем над установлением прямых корреспондентских отношений между российскими и зарубежными кредитными учреждениями, а также формированием необходимого объема денежной ликвидности в соответствующих валютных парах. С прошлого года на Московской бирже осуществляются торги национальными валютами всех государств-членов ЕАЭС, причем объемы их купли-продажи планомерно растут", – добавил он.ЕАЭС находится в числе лидеров по темпам перевода взаимных расчетов в нацвалюты. По некоторым оценкам, их доля уже составляет порядка 90%, однако пока речь о создании в союзе единой валюты ЕАЭС не идет, подчеркнул дипломат.Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", – сказал он в интервью агентству."Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией", – пояснил дипломат.Тройственный "газовый союз" может быть расширенДмитрий Биричевский не исключил расширения тройственного газового союза России, Узбекистана и Казахстана за счет других стран.Дипломат также отметил, что параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне."Что касается непосредственно реализации данной инициативы, то ее параметры до сих пор обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне", – сказал он.При этом Биричевский подчеркнул, что выбор Турции для организации газораспределительного центра не случаен.В ноябре прошлого года Россия предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и Министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия – Центр" после проведения технических исследований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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