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Дмитрий Биричевский: Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство
Дмитрий Биричевский: Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский дал эксклюзивное интервью агентству РИА Новости 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T19:10+0400
2023-08-11T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство, однако иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, отметил в эксклюзивном интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.О сотрудничестве с дружественными странами и единой валюте для ЕАЭСМосква прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран, отметил Дмитрий Биричевский.По словам Биричевского, эта работа ведется планомерно, многие технические вопросы требуют решения."Кроме того, работаем над установлением прямых корреспондентских отношений между российскими и зарубежными кредитными учреждениями, а также формированием необходимого объема денежной ликвидности в соответствующих валютных парах. С прошлого года на Московской бирже осуществляются торги национальными валютами всех государств-членов ЕАЭС, причем объемы их купли-продажи планомерно растут", – добавил он.ЕАЭС находится в числе лидеров по темпам перевода взаимных расчетов в нацвалюты. По некоторым оценкам, их доля уже составляет порядка 90%, однако пока речь о создании в союзе единой валюты ЕАЭС не идет, подчеркнул дипломат.Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", – сказал он в интервью агентству."Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией", – пояснил дипломат.Тройственный "газовый союз" может быть расширенДмитрий Биричевский не исключил расширения тройственного газового союза России, Узбекистана и Казахстана за счет других стран.Дипломат также отметил, что параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне."Что касается непосредственно реализации данной инициативы, то ее параметры до сих пор обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне", – сказал он.При этом Биричевский подчеркнул, что выбор Турции для организации газораспределительного центра не случаен.В ноябре прошлого года Россия предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и Министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия – Центр" после проведения технических исследований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, новости, политика, узбекистан, казахстан, москва, газпром, мид россии, еаэс

Дмитрий Биричевский: Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство

19:10 11.08.2023
© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум Сделано в России - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2023
© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский
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Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский дал эксклюзивное интервью агентству РИА Новости
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство, однако иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, отметил в эксклюзивном интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства. При этом даже не скрывается заинтересованность в подчинении сырьевых и производственных ресурсов центральноазиатского региона исключительно собственным внешнеэкономическим интересам", – отметил он, подчеркнув, что "компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает".

О сотрудничестве с дружественными странами и единой валюте для ЕАЭС

Москва прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран, отметил Дмитрий Биричевский.
"Одновременно развиваем сотрудничество с дружественными странами в сфере платежных систем. Подчеркну, что на данном этапе взаимодействуем с партнерами по линии национальных финансовых регуляторов. Считаем безальтернативным создание независимой от Запада финархитектуры, частью которой будут и новые платежные карточные системы. Только таким образом сможем обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей и дополнительные возможности для расчетов физлиц", – сказал дипломат.
По словам Биричевского, эта работа ведется планомерно, многие технические вопросы требуют решения.
"Кроме того, работаем над установлением прямых корреспондентских отношений между российскими и зарубежными кредитными учреждениями, а также формированием необходимого объема денежной ликвидности в соответствующих валютных парах. С прошлого года на Московской бирже осуществляются торги национальными валютами всех государств-членов ЕАЭС, причем объемы их купли-продажи планомерно растут", – добавил он.
ЕАЭС находится в числе лидеров по темпам перевода взаимных расчетов в нацвалюты. По некоторым оценкам, их доля уже составляет порядка 90%, однако пока речь о создании в союзе единой валюты ЕАЭС не идет, подчеркнул дипломат.
"В то же время речь пока не идет о создании в союзе единой валюты. Основная работа на данном этапе связана с формированием общего финансового рынка ЕАЭС, отладкой действующих платежно-расчетных механизмов, организацией биржевой торговли. На повестке стоит широкий спектр задач по гармонизации и сближению нормативной базы национальных финансовых систем", – пояснил он.
Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", – сказал он в интервью агентству.
"Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией", – пояснил дипломат.

Тройственный "газовый союз" может быть расширен

Дмитрий Биричевский не исключил расширения тройственного газового союза России, Узбекистана и Казахстана за счет других стран.
"Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников", – сказал он.
Дипломат также отметил, что параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне.
"Что касается непосредственно реализации данной инициативы, то ее параметры до сих пор обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне", – сказал он.
При этом Биричевский подчеркнул, что выбор Турции для организации газораспределительного центра не случаен.
"Ее роль в качестве транзитной страны для Европы в последнее время, с введением в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", существенно выросла. Одновременно сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере носит стратегический характер и не подвержено политической конъюнктуре", – подчеркнул дипломат.
В ноябре прошлого года Россия предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и Министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия – Центр" после проведения технических исследований.
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