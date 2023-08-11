Дмитрий Биричевский: Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство
© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
© photo: Sputnik / Михаил Воскресенский/
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский дал эксклюзивное интервью агентству РИА Новости
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Запад стремится дестабилизировать евразийское пространство, однако иностранным компаниям, которые хотят работать в России и соблюдают законы, ничего не угрожает, отметил в эксклюзивном интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства. При этом даже не скрывается заинтересованность в подчинении сырьевых и производственных ресурсов центральноазиатского региона исключительно собственным внешнеэкономическим интересам", – отметил он, подчеркнув, что "компаниям, которые по-прежнему заинтересованы добросовестно продолжать свою работу в нашей стране и соблюдают российское законодательство, ничего не угрожает".
О сотрудничестве с дружественными странами и единой валюте для ЕАЭС
Москва прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран, отметил Дмитрий Биричевский.
"Одновременно развиваем сотрудничество с дружественными странами в сфере платежных систем. Подчеркну, что на данном этапе взаимодействуем с партнерами по линии национальных финансовых регуляторов. Считаем безальтернативным создание независимой от Запада финархитектуры, частью которой будут и новые платежные карточные системы. Только таким образом сможем обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей и дополнительные возможности для расчетов физлиц", – сказал дипломат.
По словам Биричевского, эта работа ведется планомерно, многие технические вопросы требуют решения.
"Кроме того, работаем над установлением прямых корреспондентских отношений между российскими и зарубежными кредитными учреждениями, а также формированием необходимого объема денежной ликвидности в соответствующих валютных парах. С прошлого года на Московской бирже осуществляются торги национальными валютами всех государств-членов ЕАЭС, причем объемы их купли-продажи планомерно растут", – добавил он.
ЕАЭС находится в числе лидеров по темпам перевода взаимных расчетов в нацвалюты. По некоторым оценкам, их доля уже составляет порядка 90%, однако пока речь о создании в союзе единой валюты ЕАЭС не идет, подчеркнул дипломат.
"В то же время речь пока не идет о создании в союзе единой валюты. Основная работа на данном этапе связана с формированием общего финансового рынка ЕАЭС, отладкой действующих платежно-расчетных механизмов, организацией биржевой торговли. На повестке стоит широкий спектр задач по гармонизации и сближению нормативной базы национальных финансовых систем", – пояснил он.
Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", – сказал он в интервью агентству.
"Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией", – пояснил дипломат.
Тройственный "газовый союз" может быть расширен
Дмитрий Биричевский не исключил расширения тройственного газового союза России, Узбекистана и Казахстана за счет других стран.
"Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере. Знаем, что интерес к нему проявляют и другие государства. Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников", – сказал он.
Дипломат также отметил, что параметры проекта "газового хаба" в Турции еще обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне.
"Что касается непосредственно реализации данной инициативы, то ее параметры до сих пор обсуждаются, в том числе на самом высоком уровне", – сказал он.
При этом Биричевский подчеркнул, что выбор Турции для организации газораспределительного центра не случаен.
"Ее роль в качестве транзитной страны для Европы в последнее время, с введением в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", существенно выросла. Одновременно сотрудничество Москвы и Анкары в газовой сфере носит стратегический характер и не подвержено политической конъюнктуре", – подчеркнул дипломат.
В ноябре прошлого года Россия предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года "Газпром" и Министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия – Центр" после проведения технических исследований.