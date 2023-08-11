https://sputnik-georgia.ru/20230811/ekspert-o-tseli-pervoy-za-50-let-missii-k-lune-my-mozhem-poluchit-otvety-o-sotvorenii-mira-281133955.html
Эксперт о цели первой за 50 лет миссии к Луне: мы можем получить ответы о сотворении мира
Эксперт о цели первой за 50 лет миссии к Луне: мы можем получить ответы о сотворении мира
Мы можем стать первыми в полярной области Луны, потому что попытки других стран осуществить посадку в ту зону были неудачными 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T14:06+0400
2023-08-11T14:06+0400
2023-08-11T14:06+0400
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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о первой почти за 50 лет российской миссии к Луне, а также об автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая должна совершить посадку в полярную область Луны. Кроме того, эксперт озвучил главные цели этой экспедиции. Подробнее смотрите в видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, натан эйсмонт, в мире, россия, луна, роскосмос, видео
мультимедиа, видео, натан эйсмонт, в мире, россия, луна, роскосмос, видео
Эксперт о цели первой за 50 лет миссии к Луне: мы можем получить ответы о сотворении мира
Мы можем стать первыми в полярной области Луны, потому что попытки других стран осуществить посадку в ту зону были неудачными
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о первой почти за 50 лет российской миссии к Луне, а также об автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая должна совершить посадку в полярную область Луны.
Кроме того, эксперт озвучил главные цели этой экспедиции.
Подробнее смотрите в видео.