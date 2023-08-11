https://sputnik-georgia.ru/20230811/ekspert-o-tseli-pervoy-za-50-let-missii-k-lune-my-mozhem-poluchit-otvety-o-sotvorenii-mira-281133955.html

Эксперт о цели первой за 50 лет миссии к Луне: мы можем получить ответы о сотворении мира

Эксперт о цели первой за 50 лет миссии к Луне: мы можем получить ответы о сотворении мира

Мы можем стать первыми в полярной области Луны, потому что попытки других стран осуществить посадку в ту зону были неудачными 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T14:06+0400

2023-08-11T14:06+0400

2023-08-11T14:06+0400

мультимедиа

видео

натан эйсмонт

в мире

россия

луна

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0b/281133565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a0aa395eda989cce699ea55596dfd80.jpg

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью каналу "Sputnik на русском" рассказал о первой почти за 50 лет российской миссии к Луне, а также об автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая должна совершить посадку в полярную область Луны. Кроме того, эксперт озвучил главные цели этой экспедиции. Подробнее смотрите в видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, натан эйсмонт, в мире, россия, луна, роскосмос, видео