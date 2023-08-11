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Государство продолжит субсидировать урожай нестандартных яблок в Грузии

Государство продолжит субсидировать урожай нестандартных яблок в Грузии

Для бесперебойной реализации программы будет создана специальная рабочая группа, которая на месте будет координировать процесс сдачи яблок 11.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Государственная программа, направленная на содействие продажи урожая нестандартных яблок, продолжится, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. По данным ведомства, по предварительным данным, урожай нестандартных яблок в этом году составит более 50 тысяч тонн. Субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2023 года закупят у фермеров один килограмм нестандартных яблок не менее чем за 0,24 лари. Для бесперебойной реализации программы будет создана специальная рабочая группа, которая на месте будет координировать процесс сдачи яблок. Плодоперерабатывающие предприятия, которые будут задействованы в проекте, будут обязаны зарегистрироваться в электронном виде в координационном штабе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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