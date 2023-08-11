https://sputnik-georgia.ru/20230811/istoricheskiy-basseyn-v-tbilisi-ostaetsya---chto-budet-s-territoriey-laguna-vere-281137616.html

Исторический бассейн в Тбилиси остается – что будет с территорией "Лагуна Вере"?

Исторический бассейн в Тбилиси остается – что будет с территорией "Лагуна Вере"?

"Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, который расположен в самом центре Тбилиси 11.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен, говорится в заявлении компании "Нео Cити девелопмент". "Нео Cити девелопмент" приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Стоимость сделки не называется. Компания обещает вернуть комплексу его первоначальный вид.Мультифункциональный комплекс возведут на территории бывшей шелкоткацкой фабрики рядом с территорией бассейна на площади Героев. На территории бывшего спорткомплекса "Лагуна Вере" находятся четыре бассейна, один из которых крытый.Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кихадзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.Компания "Нео Cити девелопмент" основана в 2023 году, и ей владеет бывший депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Марика Верулашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, бидзина иванишвили, лагуна вере, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, экономика, тбилиси