https://sputnik-georgia.ru/20230811/istoricheskiy-basseyn-v-tbilisi-ostaetsya---chto-budet-s-territoriey-laguna-vere-281137616.html
Исторический бассейн в Тбилиси остается – что будет с территорией "Лагуна Вере"?
Исторический бассейн в Тбилиси остается – что будет с территорией "Лагуна Вере"?
"Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, который расположен в самом центре Тбилиси 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T16:46+0400
2023-08-11T16:46+0400
2023-08-11T16:50+0400
грузия
новости
бидзина иванишвили
лагуна вере
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
экономика
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/19/274242888_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1021e800fa5b9929ae8527002afd1513.jpg
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен, говорится в заявлении компании "Нео Cити девелопмент". "Нео Cити девелопмент" приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Стоимость сделки не называется. Компания обещает вернуть комплексу его первоначальный вид.Мультифункциональный комплекс возведут на территории бывшей шелкоткацкой фабрики рядом с территорией бассейна на площади Героев. На территории бывшего спорткомплекса "Лагуна Вере" находятся четыре бассейна, один из которых крытый.Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кихадзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.Компания "Нео Cити девелопмент" основана в 2023 году, и ей владеет бывший депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Марика Верулашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/19/274242888_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d1fd62bee84c52d893bac6afd9994e9c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, бидзина иванишвили, лагуна вере, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, экономика, тбилиси
грузия, новости, бидзина иванишвили, лагуна вере, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, экономика, тбилиси
Исторический бассейн в Тбилиси остается – что будет с территорией "Лагуна Вере"?
16:46 11.08.2023 (обновлено: 16:50 11.08.2023)
"Лагуна Вере" – это бывший спортивный комплекс, который расположен в самом центре Тбилиси
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Самый крупный бассейн Тбилиси "Лагуна Вере", построенный в конце 1970-х годов, будет восстановлен, говорится в заявлении компании "Нео Cити девелопмент".
"Нео Cити девелопмент" приобрела территорию бассейна, закрытого в 2014 году, у компании грузинского миллиардера, основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Стоимость сделки не называется.
"Планируется отреставрировать плавательный комплекс "Лагуна" и восстановить его спортивно-оздоровительную функцию. Работы начнутся по готовности соответствующих исследований и получения разрешительных документов и будут завершены вместе с завершением строительства многофункционального комплекса", – говорится в заявлении компании.
Компания обещает вернуть комплексу его первоначальный вид.
Мультифункциональный комплекс возведут на территории бывшей шелкоткацкой фабрики рядом с территорией бассейна на площади Героев.
На территории бывшего спорткомплекса "Лагуна Вере" находятся четыре бассейна, один из которых крытый.
Комплекс строился с 1965 по 1978 год по проекту грузинских архитекторов Шота Кавлашвили, Гурама Абуладзе и Рамаза Кихадзе, мозаики выполнены Кокой Игнатовым. "Лагуна Вере" был первым водным спортивным комплексом на Кавказе.
Компания "Нео Cити девелопмент" основана в 2023 году, и ей владеет бывший депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Марика Верулашвили.