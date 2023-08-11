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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным... 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в августе 2023 года составила -0,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,3%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, евросоюз
грузия, экономика, новости, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, евросоюз
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в августе 2023 года составила -0,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,3%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
1,2
-0,2
Алкоголь и табак
6,3
6,4
Одежда и обувь
0,7
0,8
Коммунальные услуги
4,9
3,5
Мебель
1,2
1,4
Здравоохранение
-6,9
-7,3
Транспорт
-12,1
-13,1
Связь
-3,0
-2,7
Развлечение и отдых
-0,3
1,0
Образование
6,9
7,0
Гостиницы и рестораны
9,7
6,1
Другое
11,1
9,9