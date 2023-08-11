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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным... 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T09:01+0400
2023-08-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в августе 2023 года составила -0,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,3%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, евросоюз
грузия, экономика, новости, инфляция, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, евросоюз

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

09:01 11.08.2023
© photo: Sputnik / StringerСупермаркет - полки с продуктами
Супермаркет - полки с продуктами - Sputnik Грузия, 1920, 11.08.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в августе 2023 года составила -0,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,3%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.

Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС

ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %

Группы потребительской корзины

Национальный стандарт

Европейский стандарт

Продукты

1,2

-0,2

Алкоголь и табак

6,3

6,4

Одежда и обувь

0,7

0,8

Коммунальные услуги

4,9

3,5

Мебель

1,2

1,4

Здравоохранение

-6,9

-7,3

Транспорт

-12,1

-13,1

Связь

-3,0

-2,7

Развлечение и отдых

-0,3

1,0

Образование

6,9

7,0

Гостиницы и рестораны

9,7

6,1

Другое

11,1

9,9

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