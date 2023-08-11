https://sputnik-georgia.ru/20230811/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-281122361.html

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам

Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным... 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T09:01+0400

2023-08-11T09:01+0400

2023-08-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в августе 2023 года составила -0,5%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,3%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в июне 2023 года оказался на 0,8 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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