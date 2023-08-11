https://sputnik-georgia.ru/20230811/kak-menyalsya-import-nefteproduktov-v-gruziyu-za-10-let-281102059.html
Как менялся импорт нефтепродуктов в Грузию за 10 лет?
Как менялся импорт нефтепродуктов в Грузию за 10 лет?
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялся импорт нефтепродуктов в Грузию 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T21:00+0400
2023-08-11T21:00+0400
2023-08-11T21:00+0400
грузия
экономика
новости
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0a/281101606_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_c8dd87ad5e82176c01477e0e1bdf92de.png
Согласно отчету Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, в период с 1 января по 30 июня 2023 года наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России (81,1%). В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Объединенные Арабские Эмираты, Украина и Болгария, которые за полгода поставили 1,2 тысячи тонн бензина и дизеля в Грузию.Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2022 года.Доля бензина в общем импорте топлива – 56,1%. При это на регуляр А-91 приходится 60,9%, а на премиум А-95 – 37,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0a/281101606_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_15572bca097f268b1497ede7dc542077.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, инфографика, инфографика
грузия, экономика, новости, инфографика, инфографика
Как менялся импорт нефтепродуктов в Грузию за 10 лет?
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялся импорт нефтепродуктов в Грузию
Согласно отчету Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, в период с 1 января по 30 июня 2023 года наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России (81,1%).
В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Объединенные Арабские Эмираты, Украина и Болгария, которые за полгода поставили 1,2 тысячи тонн бензина и дизеля в Грузию.
Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2022 года.
Доля бензина в общем импорте топлива – 56,1%. При это на регуляр А-91 приходится 60,9%, а на премиум А-95 – 37,1%.