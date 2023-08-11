https://sputnik-georgia.ru/20230811/kak-menyalsya-import-nefteproduktov-v-gruziyu-za-10-let-281102059.html

Как менялся импорт нефтепродуктов в Грузию за 10 лет?

Как менялся импорт нефтепродуктов в Грузию за 10 лет?

В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялся импорт нефтепродуктов в Грузию 11.08.2023, Sputnik Грузия

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Согласно отчету Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, в период с 1 января по 30 июня 2023 года наибольший объем автомобильного топлива был импортирован в Грузию из России (81,1%). В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Объединенные Арабские Эмираты, Украина и Болгария, которые за полгода поставили 1,2 тысячи тонн бензина и дизеля в Грузию.Всего за полгода в Грузию было импортировано 554,2 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2022 года.Доля бензина в общем импорте топлива – 56,1%. При это на регуляр А-91 приходится 60,9%, а на премиум А-95 – 37,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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