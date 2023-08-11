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Как жители Тбилиси спасаются в фонтанах от летней жары – фото

Как жители Тбилиси спасаются в фонтанах от летней жары – фото

В Тбилиси установилась сильная жара. Смотрите в фотоленте Sputnik, как маленькие жители города, а также взрослые, спасаются от жары в городских фонтанах 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T14:41+0400

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В Тбилиси множество фонтанов. И в летнее время они особенно популярны среди тбилисцев, которые ищут прохлады в знойные августовские дни.

тбилиси

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