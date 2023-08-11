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Как жители Тбилиси спасаются в фонтанах от летней жары – фото
Как жители Тбилиси спасаются в фонтанах от летней жары – фото
В Тбилиси установилась сильная жара. Смотрите в фотоленте Sputnik, как маленькие жители города, а также взрослые, спасаются от жары в городских фонтанах 11.08.2023, Sputnik Грузия
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В Тбилиси множество фонтанов. И в летнее время они особенно популярны среди тбилисцев, которые ищут прохлады в знойные августовские дни.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, лето, жара, тбилиси, общество, погода, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, лето, жара, тбилиси, общество, погода, фото

Как жители Тбилиси спасаются в фонтанах от летней жары – фото

14:41 11.08.2023
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В Тбилиси установилась сильная жара. Смотрите в фотоленте Sputnik, как маленькие жители города, а также взрослые, спасаются от жары в городских фонтанах
В Тбилиси множество фонтанов. И в летнее время они особенно популярны среди тбилисцев, которые ищут прохлады в знойные августовские дни.
© photo: Sputnik / Stringer

Вот так в одном из спальных районов Тбилиси жители спасаются от жары.

Вот так в одном из спальных районов Тбилиси жители спасаются от жары. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Вот так в одном из спальных районов Тбилиси жители спасаются от жары.

© photo: Sputnik / Stringer

Днем температура в августе превышает 40 градусов.

Днем температура в августе превышает 40 градусов. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Днем температура в августе превышает 40 градусов.

© photo: Sputnik / Stringer

Такие фонтаны – настоящее спасение.

Такие фонтаны – настоящее спасение. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Такие фонтаны – настоящее спасение.

© photo: Sputnik / Stringer

Под струи холодной воды с радостью становятся и дети, и взрослые.

Под струи холодной воды с радостью становятся и дети, и взрослые. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Под струи холодной воды с радостью становятся и дети, и взрослые.

© photo: Sputnik / Stringer

По данным ученых, июль 2023 года уже стал самым жарким месяцем в истории.

По данным ученых, июль 2023 года уже стал самым жарким месяцем в истории. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

По данным ученых, июль 2023 года уже стал самым жарким месяцем в истории.

© photo: Sputnik / Stringer

Но похоже, жара в августе побьет этот рекорд.

Но похоже, жара в августе побьет этот рекорд. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Но похоже, жара в августе побьет этот рекорд.

© photo: Sputnik / Stringer

Что еще надо детям для счастья? Веселая игра с друзьями.

Что еще надо детям для счастья? Веселая игра с друзьями. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Что еще надо детям для счастья? Веселая игра с друзьями.

© photo: Sputnik / Stringer

В таких местах всегда царит хорошее настроение.

В таких местах всегда царит хорошее настроение. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

В таких местах всегда царит хорошее настроение.

© photo: Sputnik / Stringer

Ведь в такой жаркий августовский день на солнце легко можно получить тепловой удар.

Ведь в такой жаркий августовский день на солнце легко можно получить тепловой удар. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Ведь в такой жаркий августовский день на солнце легко можно получить тепловой удар.

© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому бегать, прыгать и развлекаться в фонтане – настоящее спасение в летнюю жару.

Поэтому бегать, прыгать и развлекаться в фонтане – настоящее спасение в летнюю жару. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Поэтому бегать, прыгать и развлекаться в фонтане – настоящее спасение в летнюю жару.

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