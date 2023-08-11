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Как жители Тбилиси спасаются в фонтанах от летней жары – фото
Как жители Тбилиси спасаются в фонтанах от летней жары – фото
В Тбилиси установилась сильная жара. Смотрите в фотоленте Sputnik, как маленькие жители города, а также взрослые, спасаются от жары в городских фонтанах 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T14:41+0400
2023-08-11T14:41+0400
2023-08-11T14:41+0400
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В Тбилиси множество фонтанов. И в летнее время они особенно популярны среди тбилисцев, которые ищут прохлады в знойные августовские дни.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, лето, жара, тбилиси, общество, погода, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, лето, жара, тбилиси, общество, погода, фото
Как жители Тбилиси спасаются в фонтанах от летней жары – фото
В Тбилиси установилась сильная жара. Смотрите в фотоленте Sputnik, как маленькие жители города, а также взрослые, спасаются от жары в городских фонтанах
В Тбилиси множество фонтанов. И в летнее время они особенно популярны среди тбилисцев, которые ищут прохлады в знойные августовские дни.
© photo: Sputnik / Stringer
Вот так в одном из спальных районов Тбилиси жители спасаются от жары.
Вот так в одном из спальных районов Тбилиси жители спасаются от жары.
© photo: Sputnik / Stringer
Днем температура в августе превышает 40 градусов.
Днем температура в августе превышает 40 градусов.
© photo: Sputnik / Stringer
Такие фонтаны – настоящее спасение.
Такие фонтаны – настоящее спасение.
© photo: Sputnik / Stringer
Под струи холодной воды с радостью становятся и дети, и взрослые.
Под струи холодной воды с радостью становятся и дети, и взрослые.
© photo: Sputnik / Stringer
По данным ученых, июль 2023 года уже стал самым жарким месяцем в истории.
По данным ученых, июль 2023 года уже стал самым жарким месяцем в истории.
© photo: Sputnik / Stringer
Но похоже, жара в августе побьет этот рекорд.
Но похоже, жара в августе побьет этот рекорд.
© photo: Sputnik / Stringer
Что еще надо детям для счастья? Веселая игра с друзьями.
Что еще надо детям для счастья? Веселая игра с друзьями.
© photo: Sputnik / Stringer
В таких местах всегда царит хорошее настроение.
В таких местах всегда царит хорошее настроение.
© photo: Sputnik / Stringer
Ведь в такой жаркий августовский день на солнце легко можно получить тепловой удар.
Ведь в такой жаркий августовский день на солнце легко можно получить тепловой удар.
© photo: Sputnik / Stringer
Поэтому бегать, прыгать и развлекаться в фонтане – настоящее спасение в летнюю жару.
Поэтому бегать, прыгать и развлекаться в фонтане – настоящее спасение в летнюю жару.