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Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса – Роскосмос

Луна будет стартовой площадкой для дальнего космоса – Роскосмос

После четыре запланированных миссий на Луну можно будет перейти к возможности пилотируемого посещения Луны и строительству лунной базы, заявил глава Роскосмоса 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Луна в перспективе будет стартовой площадкой для дальнего космоса, после запуска автоматической станции "Луна-28" Россия и Китай перейдут к "возможности" пилотируемого посещения Луны и строительству лунной базы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Юрий Борисов. Последний советский космический аппарат "Луна-24", отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году. "Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.После пуска глава "Роскосмоса" сообщил журналистам, что "Луна-26" будет запущена в 2027 году, "Луна-27" – в 2028-м, а "Луна-28" – после 2030 года.Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 03:11 тбс. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. Главная цель станции – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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