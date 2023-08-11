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На фоне высокой температуры в Грузии синоптики прогнозируют дожди

На фоне высокой температуры в Грузии синоптики прогнозируют дожди

Ожидаемые ливни могут значительно увеличить уровень воды в реках Грузии 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Синоптики с конца дня 11 августа до утра 13 августа на фоне высокой температуры прогнозируют дожди в некоторых районах Восточной Грузии и в большей части западных районов страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Западной Грузии и в ряде районов восточной части страны, возможно, пойдет ливень и град. Ожидаемые ливни могут значительно увеличить уровень воды в реках Грузии. На маленьких реках возможны паводки, а в горных зонах страны активизация оползней, предупреждают грузинские синоптики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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