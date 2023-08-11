https://sputnik-georgia.ru/20230811/prinuzhdenie-gruzii-k-miru---proshlo-15-let-vzglyad-iz-tbilisi-281141056.html

"Принуждение Грузии к миру" - прошло 15 лет. Взгляд из Тбилиси

"Принуждение Грузии к миру" - прошло 15 лет. Взгляд из Тбилиси

С августовского конфликта прошло 15 лет - как это случилось и что изменилось за это время рассказывает политолог Темур Пипия в статье для Sputnik Грузия 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T15:15+0400

2023-08-11T15:15+0400

2023-08-11T18:27+0400

грузия

политика

аналитика

цхинвали

абхазия

нато

пасе

фсб

аслан абашидзе

михаил саакашвили

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"Сожженные дома и разбомбленные города, обездоленные семьи и осиротевшие дети — августовская война была трагедией, оставившей глубокий след в современной истории нашей страны", – не упускает возможность напомнить о себе Саакашвили, хотя ответственность за эти "сожженные дома и разбомбленные города", и не только грузинские, но и осетинские, о чем ныне находящийся в заключении политикан ни слова не упомянул и никогда не скажет, полностью лежит на кровавом режиме под его руководством. Приказ о полномасштабных военных действиях в августе 2008 года давал именно "верховный главнокомандующий" Грузии. Об этом свидетельствует так называемый "доклад Тальявини" – документ миссии ПАСЕ по конфликту 2008 года. По мнению миссии, "именно Грузия была тем, кто начал войну, когда тяжелой артиллерией штурмовала Цхинвали в ночь с 7 на 8 августа 2008 года". В первые же минуты артиллерийского обстрела города Цхинвали погибли российские миротворцы, что давало полное право российской стороне применить вооруженные силы и вступить в военное противостояние. Высшее политическое руководство Грузии неоднократно было предупреждено со стороны РФ о том, что Россия не может оставаться в стороне, если будет предпринята попытка атаки против Цхинвали или Сухуми. Меньше чем за месяц до начала военного конфликта, в июле 2008 года в Северокавказском военном округе были проведены широкомасштабные учения сухопутных войск РФ "Кавказ-2008", в которых были задействованы в общей сложности 8 тысяч человек. К учениям были привлечены подразделения ВДВ, ВВС и ПВО Северокавказского военного округа, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, управление ФСБ по Южному федеральному округу и региональное командование Внутренних войск МВД. Небезызвестный Игорь Конашенков, который тогда в погонах полковника выполнял функции помощника главкома Сухопутных войск, пояснял: "В связи с нарастанием напряженности в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, в ходе учений будут отрабатываться операции по "принуждению к миру". Как еще нужно было объяснить решимость российской стороны ответить на военную акцию? Куда еще яснее? Но нет! Одновременно с учениями российских войск "Кавказ-2008" начались совместные грузино-американские военные учения "Immediate Response – 2008" ("Мгновенный ответ")! Учения полностью финансировались Пентагоном. Падение режима Саакашвили в 2012 году было обусловлено не только ужасными тюремными кадрами пыток заключенных, но и: военным преступлением этой ультра-либеральной тирании, повлекшей за собой трагедии тысяч и тысяч осетин и грузин – мирных жителей Южной Осетии, вновь вспыхнувшей межнациональной враждой, крайним обострением отношений с могучим северным соседом, резким ухудшением положения сотни тысяч грузинских мигрантов, проживающих в РФ, жестокими репрессиями против сторонников мира в самой Грузии, безграничным цинизмом режима, объявившего победой катастрофу. Тогда, после парламентских выборов 2012 года, широкие массы населения были готовы с лица земли стереть "саакашизм", но под колоссальным давлением Запада новая власть сохранила проамериканскую платформу бандитской агентуры, эту заразу, источник постоянной нестабильности и напряжения, травящую жизнь до сих пор. Именно присутствие этого мощного "троянского коня" не дает возможность официальному Тбилиси нормализовать отношения с РФ. На днях Грузия подписала соглашение с Китаем о стратегическом партнерстве. Это стало возможным после визита премьера Ираклия Гарибашвили в Пекин и встречи с руководителем Китая. Но до Москвы гораздо ближе, и нет никаких сомнений в том, что воссоздание стратегических отношений Грузии и РФ может иметь под собой гораздо твердую почву и гораздо глубокие общие интересы. Вот почему премьер Гарибашвили категоричен в своих заявлениях в связи с конфликтом 2008 года, подчеркивая ответственность режима Саакашвили в развязывании войны, и утверждает о преступном игнорировании тогда гарантированной возможности урегулировать межэтнические противоречия исключительно мирным путем. Россия была вынуждена применить военную силу для защиты не только Цхинвали от бомбежки грузинской артиллерией, но и для защиты своих, как это сейчас модно говорить, – экзистенциальных интересов на южном Кавказе. Не могла Россия допустить милитаризацию Грузии с перспективой ее вступления в состав НАТО! Не могла Россия не обеспечить соответствующую защиту южного направления, что никак нельзя было осуществить без военного присутствия за хребтом Кавказа. Стамбульское соглашение вынудило Россию вывести военные базы из грузинского Батуми и Ахалкалаки, и расформировать вазианскую военную базу (инфраструктура Вазиани вблиз Тбилиси теперь используется американскими военными). Вывод был осуществлен при режиме и нажиме Саакашвили. Кстати, главой МИД Грузии тогда была Саломе Зурабишвили, нынешний президент страны, с гордостью приписывающая себе заслугу "освобождения" Грузии от российских баз. Более того, Стамбульский договор вынудил РФ расформировать Гудаутскую базу, находившуюся на территории Абхазии. Изменение военно-стратегического баланса в пользу США развязало руки Саакашвили для еще более откровенного военно-политического противостояния с Россией. Резко возросла интенсивность военного сотрудничества с НАТО. Более того, уверены, что вывод российских военных баз из территории Грузии был одним из необходимых условий инспирации военного столкновения с РФ, и оно было реализовано в рамках стратегии подготовки к войне. Стремительная милитаризация Грузии (о чем говорили выше), резкое усиление антиабхазской и антиосетинской риторики, формирование альтернативного южноосетинского правительства и его размещение близ Цхинвали, объявление Кодорского ущелья "Верхней Абхазией" с последующей милитаризацией ущелья и многие другие были элементами этой стратегии – военное столкновение с Россией было задумано и запланировано с приходом, а может и до прихода к власти "розовых революционеров". Интересное заявление Гарибашвили к годовщине 08.08.08 об имеющейся у него конфиденциальной информации в связи с военной авантюрой Саакашвили может и связано с этими процессами. Ведь такие заявления вполне мотивированы качественно новой обстановкой – на фоне открытого противостояния Тбилиси и Вашингтона. Саакашвили Грузию превратил в военный таран, направленный против России, и к этому он шел 5 лет с самого начала – с момента прихода к власти! Украина как "Антироссия" лишь повторяет этот губительный путь Грузии. Вот почему Саакашвили является врагом и государственным преступником, хотя осужденным не за катастрофу, а за нецелевые расходы государственных средств. Примечательно, что Гарибашвили использовал именно эти термины, указав на исключительную безответственность "антинационального" режима Саакашвили. США не может смириться с удивительно резким изменением ситуации, когда Грузия неподвластна ей. Главный союзник на Южном Кавказе не повторяет ошибку и по щелчку пальца не открывает "второй фронт" в самый ответственный момент тотального противостояния с Россией! Более того, Гарибашвили заявляет о безальтернативности мирного урегулирования всех проблем и категорически подчеркивает о продолжении политики мира в день цхинвальской трагедии. В воздухе опять чувствуется запах пороха. Американцы явно готовят новый "цветной переворот". Осенью должность посла США в Тбилиси занимает новый чиновник из Америки, опытнейший дипломат. Вполне вероятен повтор сценария парламентских выборов 20-и летней давности уже через год (осенью 2024 года будут парламентские выборы). Тем более, что в отличие от 2003 года, когда к власти пришли "саакашисты", исполнительную власть теперь формирует именно парламент. Тридцатилетняя американская доминанта в Грузии в основном зиждется на американской формальной поддержке территориальной целостности Грузии, тогда как Россия оказалась по ту сторону "баррикад". Но катастрофа 2008 года воочию выявила подстрекателя и главного бенефициара противостояния с РФ. Да, Грузия избавилась от авантюристов у власти. СВО на Украине и наглое давление американцев с требованием повторить авантюру и вновь пойти войной против абхазов и осетин, вызвало новый виток антиамериканских настроений. Американцев ненавидит широкая общественность. Единственным надежным союзником прозападных сил остается тяжелый социальный фон. Избавление от ущербной экономической политики "Грузинской Мечты" и создаст условия для окончательного избавления от проамериканской продажной внутренней платформы. Остается напомнить интересный факт, что вышеупомянутый Стамбульский договор был подписан тогдашним главой МИД РФ Игорем Ивановым, который позже непосредственно приложил руку к успеху "розового переворота", приехав в Тбилиси в разгар противостояния и убедив Эдуарда Шеварднадзе уйти в отставку. Ведь, к моменту приезда Иванова, был объявлен комендантский час, что свидетельствует о решимости "белого лиса" не уступать кресло президента сторонникам Саакашвили. Еще через год, приехав в грузинскую Аджарию, Иванов убедил лидера региона Аслана Абашидзе уехать из Грузии, расчистив вооруженным силам Саакашвили дорогу на Батуми. Ведь и Абашидзе был настроен решительно – по его приказу были взорваны все мосты, ведущие на Аджарию. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

цхинвали

абхазия

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Темур Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277377444_399:0:2447:2048_100x100_80_0_0_cd795ac7945fbd604918be08b2c0a1fd.jpg

Темур Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/05/277377444_399:0:2447:2048_100x100_80_0_0_cd795ac7945fbd604918be08b2c0a1fd.jpg

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грузия, политика, аналитика, цхинвали, абхазия, нато, пасе, фсб, аслан абашидзе, михаил саакашвили, колумнисты