https://sputnik-georgia.ru/20230811/rossiya-uvedomila-oon-o-yadernykh-istochnikakh-energii-na-lune-25-281143139.html

Россия уведомила ООН о ядерных источниках энергии на "Луне-25"

Россия уведомила ООН о ядерных источниках энергии на "Луне-25"

"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 11.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Россия выполнила свои международные обязательства по уведомлению генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25", сообщили в российском МИД. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:11 по мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли, через 5 суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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