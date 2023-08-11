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Россия уведомила ООН о ядерных источниках энергии на "Луне-25"
Россия уведомила ООН о ядерных источниках энергии на "Луне-25"
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Россия выполнила свои международные обязательства по уведомлению генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25", сообщили в российском МИД. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:11 по мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли, через 5 суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, наука, роскосмос, луна
Россия уведомила ООН о ядерных источниках энергии на "Луне-25"
20:17 11.08.2023 (обновлено: 20:26 11.08.2023)
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Россия выполнила свои международные обязательства по уведомлению генсека ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25", сообщили в российском МИД.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:11 по мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к естественному спутнику Земли, через 5 суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой 100 километров.
"Руководствуясь положениями российского законодательства, наша страна выполнила свои международные обязательства по уведомлению в установленном порядке Генерального секретаря ООН о ядерных источниках энергии на борту "Луны-25", – говорится в сообщении ведомства, передало РИА Новости.
"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.