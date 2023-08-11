https://sputnik-georgia.ru/20230811/strashnoe-dtp-v-adzharii--est-zhertva-281136478.html
Страшное ДТП в Аджарии – есть жертва
Страшное ДТП в Аджарии – есть жертва
Друг с другом столкнулись легковые автомобили, всех пострадавших перевели в клинику 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T15:59+0400
2023-08-11T15:59+0400
2023-08-11T15:59+0400
грузия
новости
происшествия
аджария
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249654294_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_f5fb86b2471a63df4873740395c35262.jpg
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Ахалсопели в Хелвачаурском районе (Аджария), в результате которого погиб один человек и пострадали трое, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, друг с другом столкнулись легковые автомобили. Пострадавших перевели в клинику. Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249654294_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_af43a29e019df47605f3f2e5cfbef339.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, аджария, дтп
грузия, новости, происшествия, аджария, дтп
Страшное ДТП в Аджарии – есть жертва
Друг с другом столкнулись легковые автомобили, всех пострадавших перевели в клинику
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Ахалсопели в Хелвачаурском районе (Аджария), в результате которого погиб один человек и пострадали трое, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По имеющейся информации, друг с другом столкнулись легковые автомобили. Пострадавших перевели в клинику.
Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".