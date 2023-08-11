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Страшное ДТП в Аджарии – есть жертва

Страшное ДТП в Аджарии – есть жертва

Друг с другом столкнулись легковые автомобили, всех пострадавших перевели в клинику 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T15:59+0400

2023-08-11T15:59+0400

2023-08-11T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Ахалсопели в Хелвачаурском районе (Аджария), в результате которого погиб один человек и пострадали трое, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, друг с другом столкнулись легковые автомобили. Пострадавших перевели в клинику. Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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