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Святыня Грузии: красота древнейшей церкви Анчисхати – видео
Святыня Грузии: красота древнейшей церкви Анчисхати – видео
Анчисхати – одно из древнейших сооружений Тбилиси, красотой этого храма восхищаются и местные жители, и туристы. Анчисхати также второй по древности храм... 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T16:35+0400
2023-08-11T16:35+0400
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Все мы привыкли называть храм "Анчисхати", но это его неофициальное название. Полное название – церковь Рождества Девы Марии. В исторических источниках об этой церкви почти никаких данных не сохранилось. Кое-где встречается упоминание как о церкви Католикоса. С тех пор над Тбилиси пронеслось немало бурь, город был не раз разрушен и разорен, но каждый раз восстанавливался.Храм стоит на высеченном в скале погребе. А в древности, как известно, каждое религиозное сооружение во время нашествия врага становилось убежищем.Визитной карточкой храма Анчисхати является и его известный хор певчих. Он бесподобно исполняет древнейшие грузинские церковные песнопения. Услышать это пение можно дважды в неделю – на вечерней службе в субботу, с 17:00, и на утренней в воскресенье, с 09:00.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, культура, грузия, тбилиси, главные достопримечательности грузии, видео, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, культура, грузия, тбилиси, главные достопримечательности грузии, видео, видео
Святыня Грузии: красота древнейшей церкви Анчисхати – видео
16:35 11.08.2023 (обновлено: 16:40 11.08.2023)
Анчисхати – одно из древнейших сооружений Тбилиси, красотой этого храма восхищаются и местные жители, и туристы. Анчисхати также второй по древности храм Грузии, ведь базилика была возведена в VI веке
Все мы привыкли называть храм "Анчисхати", но это его неофициальное название. Полное название – церковь Рождества Девы Марии. В исторических источниках об этой церкви почти никаких данных не сохранилось. Кое-где встречается упоминание как о церкви Католикоса. С тех пор над Тбилиси пронеслось немало бурь, город был не раз разрушен и разорен, но каждый раз восстанавливался.
Храм стоит на высеченном в скале погребе. А в древности, как известно, каждое религиозное сооружение во время нашествия врага становилось убежищем.
Визитной карточкой храма Анчисхати является и его известный хор певчих. Он бесподобно исполняет древнейшие грузинские церковные песнопения. Услышать это пение можно дважды в неделю – на вечерней службе в субботу, с 17:00, и на утренней в воскресенье, с 09:00.