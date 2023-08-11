https://sputnik-georgia.ru/20230811/trassa-tbilisi-batumi-na-perevale-rikoti-bolshaya-probka---video-281132135.html

Трасса Тбилиси-Батуми: на перевале Рикоти большая пробка – видео

Трасса Тбилиси-Батуми: на перевале Рикоти большая пробка – видео

На перевале Рикоти, соединяющем Западную и Восточную Грузию, нескончаемые пробки 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T13:52+0400

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рикотский перевал

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Здесь действует особый режим пропуска автомобилей. В ночное время проезжать разрешено только большегрузам, а в дневные часы – легковушкам. В частности, пассажирский транспорт и легковые автомобили передвигаются с 06:00 до 21:00, а движение транспортных средств с прицепами и полуприцепами разрешено в обе стороны с 23:00 до 05:00.Грузовики двигаются под строгим контролем патруля, без остановки, в одностороннем порядке, меняя направление.Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Особый режим передвижения на трассе Рикоти действует с апреля текущего года.

рикотский перевал

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