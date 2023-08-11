https://sputnik-georgia.ru/20230811/udivitelnaya-istoriya-anchiskhati-tayna-samoy-staroy-tserkvi-v-tbilisi-281133220.html

Удивительная история Анчисхати: тайна самой старой церкви в Тбилиси

Удивительная история Анчисхати: тайна самой старой церкви в Тбилиси

Так уж случилось, что все церкви Грузии объединяет одна очень поразительная особенность – какой-то необъяснимый магнетизм и духовность. Именно эти качества... 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T17:26+0400

2023-08-11T17:26+0400

2023-08-11T17:26+0400

культура

грузия

грузинская православная церковь

религия

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Среди таких церквей особенное место занимает церковь Анчисхати, которая стоит в центре Тбилиси, на улице Шавтели. Подумать только – она возведена в Тбилиси в VI веке. Получается, эта церковь – самое старое здание в столице Грузии и второй по древности храм (после Болнисского Сиони) в стране. При этом этом она одна из самых нефотогеничных церквей Грузии: маленькая, сумрачная, но с потрясающей энергетикой прошлого и благодати. Еще бы: ведь она хранит удивительную историю и тайну, насчитывающую многие столетия. Как церковь Анчисхати появилась в Тбилиси? Анчисхати – это неофициальное название храма Рождества Девы Марии. Согласно грузинским летописям, он был построен сыном Вахтанга Горгасали, царем Иберии Дачи Уджармели, царствование которого приходится приблизительно на 522-534 годы. Для того, чтобы лучше понять, что тогда происходило в стране, давайте перенесемся в Грузию VI века: персы практически разгромили Иберийское царство, Вахтанг Горгасали погиб, его сын из Уджармы приезжает Тбилиси, достраивает городскую крепость, превращает Тбилиси в столицу, а в северной ее части, где тогда возвышалась скала над рекой, строит церковь. Шли века. Грузию сотрясали нашествия арабов, прошло четыре сотни тяжелых лет Тифлисского эмирата, прошли монголы, Тимур-Ленг. Однако, несмотря на все эти ужасные вражеские опустошительные набеги на Тифлис и всю Грузию, история упрямо говорит, что храм Анчисхати ни разу не был разрушен до основания. В этом загадка его ошеломляющей живучести. В 1675 году Католикос Доментий распорядился построить около храма кирпичную колокольню и отремонтировать церковь. В том же году приходит в упадок Анчийский кафедральный собор в Кларджети. И в Тбилиси из него доставляют величайшую святыню христианства – икону "Спас Нерукотворный". Так церковь обрела свое второе название – Анчисхати ("Анчийская икона"). Тайна Анчисхати Легендарная история "Спаса Нерукотворного" поражает своим величием. Проще говоря, это первая икона Иисуса Христа и чудо в истории христианской религии. Дело было так: в I веке одолеваемый смертельной болезнью правитель Эдессы (ныне турецкий город Урфа) по имени Авгар, который, впрочем, был известен своим безверием, послал за Иисусом художника в надежде, что тот исцелит его. Спаситель по разным причинам посетить Авгара отказался, но, умыв лицо, отер его льняным платком и вручил художнику. Чудо не заставило себя ждать – лицо Иисуса отпечаталось на платке (поэтому икона называется нерукотворной). По дороге домой гонец остановился в одном из постоялых дворов города Иераполя, владельцем которого был гончар. А полотняный платок с изображением Иисуса для большей сохранности художник спрятал между горшками. Когда платок на рассвете достали, оказалось, что лик Спасителя отобразился на глиняном изделии. Так чудо приумножилось и образовались две иконы: одна на горшке, которую называют Керамионом, вторая – на полотне, то есть Мандилион. Интересно, что история связывает обе иконы именно с Грузией. Один из ассирийских отцов, Святой Антон, в VI столетии отнял Керамикон у еретиков-несторианцев, привез в основанный им в Грузии Марткопский монастырь, где он хранился веками. Потом, однако, при очередном набеге войск Тимур-Ленга настоятель монастыря Георгий Марткопели захоронил икону на территории села Марткопи. Там, к сожалению, ее следы и теряются. А Мандилион художник все-таки привез в Эдессу, и чудотворная икона исцелила царя Авгара. Хотя после исцеления правитель вновь обрушил свой гнев на христиан, и "Спас Нерукотворный" был тайно погребен в городской стене, где пролежал почти четыреста лет. Про икону почти забыли, пока в 539 году персидский царь Хосро Ануширван не окружил Эдессу. Христиане кинулись вновь спасать святыню. Тогда и произошло еще одно чудо: когда "Спас Нерукотворный" достали из стены, неожиданно в войске персов поднялся ажиотаж и началась неразбериха. В итоге Хосро снял окружение и направил рать в сторону Персии. После той истории за чудотворной иконой охотились арабы и византийцы. В финале же верующие перепрятали в епископском храме горного села Анчи, в ущелье реки Чорохи. В Анчи грузинский народ, начиная с царей и кончая самым простым крестьянином, собирался по праздникам. В 1194 году великая грузинская царица Тамар, одержавшая победу над турками, пожертвовала различным церквям оставшиеся драгоценности. Узнав от епископа Анчи Иоанна (Рканели) о том, что украшение иконы "Спас Нерукотворный" обветшало, грузинская правительница велела художнику-ювелиру Беке Опизари отреставрировать Мандилион. Свидетельством тому является дошедшая до нас древняя надпись, доказывающая, что она была украшена "рукой Беки". Позднее, когда османские орды добрались и до этого места, икону перенесли в Грузию. Сначала – в Ахалцихе и Гори, а затем, уже в XVII веке, по заданию Католикоса Доментия "Спас Нерукотворный" был куплен у горийского торговца Амирджана Ивангулашвили, доставлен в Тбилиси, в известный нам храм, который до сих пор носит имя Анчисхати. Испытания Анчисхати Что касается самого храма Анчисхати, в поздние средние века церковь стала важным центром духовной и культурной жизни Грузии. Здесь получали воспитание грузинские царевичи. В 1755 году при содействии царя Ираклия II при церкви открылась школа и духовная семинария. В ней наряду с Законом Божьим и церковной историей преподавали грамматику, поэтику, риторику и грузинский язык. Тут часто проводились публичные дебаты по научным вопросам. Сам Ираклий Второй нередко посещал семинарию и награждал успешных учащихся. Так, семинария успешно просуществовала до набега Ага Махмад-хана, во время которого она сильно пострадала. Впрочем, в 1814 году ее вновь обновили и заново расписали. В таком виде храм простоял всю последующую российскую эпоху и весь сталинский период. В 1870-е годы российская власть решила, что храм выглядит недостаточно славянским, а для исправления ситуации пристроила на крышу небольшой купол, а с запада к фасаду – звонницу с шатровым куполом. Но испытания Анчисхатской церкви и чудотворной иконы на этом, увы, не завершились. В 30-х годах большевики-атеисты начали разрушать храмы и уничтожать иконы. И в 1938 году с целью спасти икону от посягательств коммунистов по просьбе Католикоса-Патриарха Грузии Калистратэ нерукотворная икона была перенесена в Музей искусств. С тех пор всемирное чудо "Спас Нерукотворный – Анчисхати" хранится в в Золотом фонде Государственного музея искусств Грузии. Но бедствия вокруг самой церкви продолжились. Надо отметить, очень нелегко храму Анчисхати пришлось именно в советское время. Его попросту решили закрыть. И великое здание вновь пришлось защищать от угрозы разрушения. Тогда активным защитником выступил Давид Арсенишвили, известный грузинский искусствовед, организатор музейного дела и первый директор Музея древнерусского искусства имени Рублева в Москве. Именно благодаря его усилиям сохраненное здание сначала занял музей изделий кустарного промысла, а потом там расположилась художественная мастерская. Но с 1958 по 1964 год здесь были проведены реставрационные работы, которые, к счастью, вернули сооружению облик XVII столетия. Только в 1989 году церковь Анчисхати вновь стала действующей. Анчисхати сегодня Древнейшее сооружение Тбилиси – церковь Анчисхати – и по сей день украшает грузинскую столицу и привлекает множество туристов со всего мира. В нем, кажется, застыло время, хотя изменились виды вокруг него: поднялся уровень реки Куры, появилась красивая набережная. И если раньше церковь стояла на возвышающейся над рекой скале, то сейчас река ушла далеко за трассу. Эта трехнефная базилика с апсидами в форме подковы словно дышит древностью. Просто задумайтесь: ведь на территории России не осталось ни одного классического образца раннехристианской православной базилики. А в Грузии эта церковь стоит, и в ней до сих пор проводятся службы. Внутри храма покоится католикос Евдемоз I Диасамидзе, возглавлявший Грузинскую православную церковь в 1630-1638 годах. Все иконы датируются XIX веком, кроме запрестольного образа, созданного по приказу католикоса Николоза VI (Амилахвари) в 1683 году. В миру у храма Анчисхати слава очень уютной, иногда сакральной церкви. Паству в ней привлекает все: почти мистический полумрак, медовый запах свечей, красивейшие фрески, узкие оконца, добрые разговорчивые батюшки. Визитной карточкой храма Анчисхати является и его известный хор певчих. Он бесподобно исполняет древнейшие грузинские церковные песнопения. Услышать это божественное пение можно дважды в неделю - на вечерней службе в субботу, с 17:00 и на утренней в воскресенье, с 09:00 Хор Анчисхати – это именно тот момент, когда, чем сто раз прочитать, надо однажды услышать. А чтобы услышать это удивительное пение псалмов на грузинском, нужно посетить удивительную церковь Анчисхати, древнюю цитадель святости и умиротворения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, грузинская православная церковь, религия