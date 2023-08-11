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Власти Армении потратят на концерт Снуп Догга $6 млн
Власти Армении потратят на концерт Снуп Догга $6 млн
Концерт Снуп Догга состоится на стадионе "Раздан" в Ереване 23 сентября 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T19:32+0400
2023-08-11T19:32+0400
2023-08-11T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Правительство Армении выделило около 6 млн долларов на концерт американского рэпера Снуп Догга, сообщает Sputnik Армения.Данный вопрос был включен в повестку заседания правительства и принят без обсуждений. Американский рэпер и актер Снуп Догг выступит на стадионе "Раздан" в Ереване 23 сентября.В правительстве Армении ожидают, что концерт посетят 20-25 тысяч человек, причем пять-шесть тысяч из них туристы, приехавшие в страну специально на концерт музыканта. Ожидается, что каждый турист потратит 800-1000 долларов.Проект осуществляет компания "Допинг Спейс", которая обязуется обеспечить концерт всем необходимым оборудованием, а также провести рекламную кампанию в Армении и за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, армения, ереван
Власти Армении потратят на концерт Снуп Догга $6 млн
Концерт Снуп Догга состоится на стадионе "Раздан" в Ереване 23 сентября
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik
. Правительство Армении выделило около 6 млн долларов на концерт американского рэпера Снуп Догга, сообщает Sputnik Армения
.
Данный вопрос был включен в повестку заседания правительства и принят без обсуждений. Американский рэпер и актер Снуп Догг выступит на стадионе "Раздан" в Ереване 23 сентября.
"Указанная сумма будет направлена на выплату гонорара Снуп Доггу, выполнение технических требований команды артиста, расходы на безопасность и страхование, обеспечение высококлассного технического оснащения и проведение рекламных мероприятий", – говорится в обосновании проекта.
В правительстве Армении ожидают, что концерт посетят 20-25 тысяч человек, причем пять-шесть тысяч из них туристы, приехавшие в страну специально на концерт музыканта. Ожидается, что каждый турист потратит 800-1000 долларов.
Проект осуществляет компания "Допинг Спейс", которая обязуется обеспечить концерт всем необходимым оборудованием, а также провести рекламную кампанию в Армении и за рубежом.