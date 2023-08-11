https://sputnik-georgia.ru/20230811/vlasti-armenii-potratyat-na-kontsert-snup-dogga-6-mln-281141487.html

Власти Армении потратят на концерт Снуп Догга $6 млн

Власти Армении потратят на концерт Снуп Догга $6 млн

Концерт Снуп Догга состоится на стадионе "Раздан" в Ереване 23 сентября 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T19:32+0400

2023-08-11T19:32+0400

2023-08-11T19:32+0400

новости

в мире

армения

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1d/251607719_0:201:2928:1848_1920x0_80_0_0_52c9335a6b02de8534af1fcdf63c275d.jpg

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Правительство Армении выделило около 6 млн долларов на концерт американского рэпера Снуп Догга, сообщает Sputnik Армения.Данный вопрос был включен в повестку заседания правительства и принят без обсуждений. Американский рэпер и актер Снуп Догг выступит на стадионе "Раздан" в Ереване 23 сентября.В правительстве Армении ожидают, что концерт посетят 20-25 тысяч человек, причем пять-шесть тысяч из них туристы, приехавшие в страну специально на концерт музыканта. Ожидается, что каждый турист потратит 800-1000 долларов.Проект осуществляет компания "Допинг Спейс", которая обязуется обеспечить концерт всем необходимым оборудованием, а также провести рекламную кампанию в Армении и за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, армения, ереван