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Запущен прямой авиарейс Ереван – Батуми
Запущен прямой авиарейс Ереван – Батуми
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T18:49+0400
2023-08-11T18:49+0400
2023-08-11T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Армянская авиакомпания Armenian Airlines с 11 августа начала выполнять полеты по направлению Ереван-Батуми-Ереван, сообщается на странице компании в соцсети. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Приобрести билеты можно на сайте: armenianairlines.am.В 2022 году из Армении в Грузию было зафиксировано 742 593 визита. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, армения, батуми, ереван
туризм, грузия, новости, армения, батуми, ереван
Запущен прямой авиарейс Ереван – Батуми
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Армянская авиакомпания Armenian Airlines с 11 августа начала выполнять полеты по направлению Ереван-Батуми-Ереван, сообщается на странице компании в соцсети.
Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю, по вторникам и пятницам.
Приобрести билеты можно на сайте: armenianairlines.am.
В 2022 году из Армении в Грузию было зафиксировано 742 593 визита.