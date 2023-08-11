https://sputnik-georgia.ru/20230811/zapuschen-pryamoy-aviareys-erevan--batumi-281140566.html

Запущен прямой авиарейс Ереван – Батуми

Запущен прямой авиарейс Ереван – Батуми

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T18:49+0400

2023-08-11T18:49+0400

2023-08-11T18:49+0400

туризм

грузия

новости

армения

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ереван

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Армянская авиакомпания Armenian Airlines с 11 августа начала выполнять полеты по направлению Ереван-Батуми-Ереван, сообщается на странице компании в соцсети. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Приобрести билеты можно на сайте: armenianairlines.am.В 2022 году из Армении в Грузию было зафиксировано 742 593 визита. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, армения, батуми, ереван