https://sputnik-georgia.ru/20230811/zapusk-pervoy-v-istorii-rossii-avtomaticheskoy-stantsii-luna-25---video-281124554.html

Запуск первой в истории России автоматической станции "Луна-25" - видео

Запуск первой в истории России автоматической станции "Луна-25" - видео

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25". Смотрите в видео, как проходил запуск. 11.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-11T08:16+0400

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Первая в современной истории России автоматическая станция "Луна-25" отправилась на Южный полюс спутника Земли на поиски воды."Луна-25" будет вести исследования около года. Основной задачей лунной миссии станет отработка технологии мягкой посадки и разведка ресурсов.

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