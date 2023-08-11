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Запуск первой в истории России автоматической станции "Луна-25" - видео
Запуск первой в истории России автоматической станции "Луна-25" - видео
С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25". Смотрите в видео, как проходил запуск. 11.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-11T08:16+0400
2023-08-11T08:16+0400
2023-08-11T08:16+0400
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Первая в современной истории России автоматическая станция "Луна-25" отправилась на Южный полюс спутника Земли на поиски воды."Луна-25" будет вести исследования около года. Основной задачей лунной миссии станет отработка технологии мягкой посадки и разведка ресурсов.
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видео, мультимедиа, космос, исследование, космические исследования, россия, видео
видео, мультимедиа, космос, исследование, космические исследования, россия, видео
Запуск первой в истории России автоматической станции "Луна-25" - видео
С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с аппаратом "Луна-25". Смотрите в видео, как проходил запуск.
Первая в современной истории России автоматическая станция "Луна-25" отправилась на Южный полюс спутника Земли на поиски воды.
"Луна-25" будет вести исследования около года. Основной задачей лунной миссии станет отработка технологии мягкой посадки и разведка ресурсов.