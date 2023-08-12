https://sputnik-georgia.ru/20230812/didgoroba--gruziya-otmechaet-den-velikoy-pobedy-281148450.html

Дидгороба – Грузия отмечает день великой победы

Дидгороба – Грузия отмечает день великой победы

Дидгорская битва состоялась 12 августа 1121 года. Грузины считают ее самым великим сражением в истории государства 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T10:19+0400

2023-08-12T10:19+0400

2023-08-12T10:19+0400

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

дидгороба

дидгорская битва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24621/86/246218692_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dda3b1f35ade185f2a5f005897715dd5.jpg

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. В Грузии отмечают Дидгороба, или же день Дидгорской битвы, когда турки-сельджуки потерпели поражение в бою с войском Давида Строителя.Поле Дидгори по традиции превратилось в музей под открытым небом. Здесь будут устраиваться торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, будут представлены традиционная одежда и блюда.Для гостей состоится театрализованное и хореографическое представление. Также состоится показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу.Дидгорская битва состоялась 12 августа 1121 года. Грузины считают ее самым великим сражением в истории государства. Сельджуки потерпели в ней сокрушительное поражение, а войско царя Давида освободило Тбилиси, провозгласив его столицей, тогда в истории страны начался "золотой век".Одноименный мемориальный комплекс с огромными мечами на горе Дидгори был возведен в 1976 году по проекту выдающегося грузинского скульптора Мераба Бердзенишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, дидгороба, дидгорская битва