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Грузия может открыть туристические центры в Китае – премьер
Грузия может открыть туристические центры в Китае – премьер
Власти намерены более активно популяризировать в Китае грузинские вина и Грузию в целом, заявил Гарибашвили 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T15:29+0400
2023-08-12T15:29+0400
2023-08-12T15:42+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Власти Грузии думают о возможности открытия туристических центров в городах Китая, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью Центральному телевидению Китая CCTV. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства. По его словам, Грузии есть чем привлечь туристов. "Можно без преувеличения сказать, что Грузия – это уникальное место для посещения. У нас также много туристов. До пандемии страну посещало 9,3 млн человек в год. Население Грузии составляет всего 3,7 миллиона человек. Поэтому потенциал в этом направлении велик. Мы хотим, чтобы в Грузию в качестве туристов приезжало больше граждан Китая", – отметил Гарибашвили. По его словам, Грузия в свою очередь намерена развивать и туры в Китай. "Я говорю о туристических группах и туристических агентствах, которые могут открыть представительства и популяризировать страну. Разумеется, Китай должны посетить больше грузин – вашу прекрасную, уникальную страну", – сказал Гарибашвили. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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ираклий гарибашвили, китай, тбилиси, пекин, туризм, новости, грузия
ираклий гарибашвили, китай, тбилиси, пекин, туризм, новости, грузия
Грузия может открыть туристические центры в Китае – премьер
15:29 12.08.2023 (обновлено: 15:42 12.08.2023)
Власти намерены более активно популяризировать в Китае грузинские вина и Грузию в целом, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Власти Грузии думают о возможности открытия туристических центров в городах Китая, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью Центральному телевидению Китая CCTV.
Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства.
"Грузия действительно является родиной вина. Мы гордимся этим и, конечно же, должны популяризировать его в Китае. Поэтому мы думаем об открытии турцентров в разных городах Китая, более активной популяризации грузинского вина и Грузии в целом. Это может быть интересно и китайским туристам", – сказал Гарибашвили.
По его словам, Грузии есть чем привлечь туристов.
"Можно без преувеличения сказать, что Грузия – это уникальное место для посещения. У нас также много туристов. До пандемии страну посещало 9,3 млн человек в год. Население Грузии составляет всего 3,7 миллиона человек. Поэтому потенциал в этом направлении велик. Мы хотим, чтобы в Грузию в качестве туристов приезжало больше граждан Китая", – отметил Гарибашвили.
По его словам, Грузия в свою очередь намерена развивать и туры в Китай.
"Я говорю о туристических группах и туристических агентствах, которые могут открыть представительства и популяризировать страну. Разумеется, Китай должны посетить больше грузин – вашу прекрасную, уникальную страну", – сказал Гарибашвили.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу.
Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.