https://sputnik-georgia.ru/20230812/gruziya-mozhet-otkryt-turisticheskie-tsentry-v-kitae--premer-281153521.html

Грузия может открыть туристические центры в Китае – премьер

Грузия может открыть туристические центры в Китае – премьер

Власти намерены более активно популяризировать в Китае грузинские вина и Грузию в целом, заявил Гарибашвили 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T15:29+0400

2023-08-12T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Власти Грузии думают о возможности открытия туристических центров в городах Китая, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью Центральному телевидению Китая CCTV. Глава грузинского правительства отправился с рабочим визитом в Китай 26 июля для участия в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. После этого он отправился в Пекин. В ходе визита премьера было принято решение поднять уровень сотрудничества между странами до стратегического партнерства. По его словам, Грузии есть чем привлечь туристов. "Можно без преувеличения сказать, что Грузия – это уникальное место для посещения. У нас также много туристов. До пандемии страну посещало 9,3 млн человек в год. Население Грузии составляет всего 3,7 миллиона человек. Поэтому потенциал в этом направлении велик. Мы хотим, чтобы в Грузию в качестве туристов приезжало больше граждан Китая", – отметил Гарибашвили. По его словам, Грузия в свою очередь намерена развивать и туры в Китай. "Я говорю о туристических группах и туристических агентствах, которые могут открыть представительства и популяризировать страну. Разумеется, Китай должны посетить больше грузин – вашу прекрасную, уникальную страну", – сказал Гарибашвили. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле между странами. С января 2018 года оно вступило в силу. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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