https://sputnik-georgia.ru/20230812/gruziya-podverglas-terroru-so-storony-zapada---khidirbegishvili-279730497.html

Грузия подверглась террору со стороны Запада – Хидирбегишвили

Грузия подверглась террору со стороны Запада – Хидирбегишвили

Грузия подверглась беспрецедентному террору со стороны Запада в 2023 году в лице правительства Украины и грузинской оппозиции, которые пытаются втянуть страну... 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T21:22+0400

2023-08-12T21:22+0400

2023-08-17T16:02+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

политика

украина

тбилиси

киев

михаил саакашвили

арно хидирбегишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279731124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5ea9e27311fe93d23534d7936fa28f1.jpg

Об этом заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."В 2023 году Грузия подверглась беспрецедентному террору со стороны Запада и его приспешников – киевского режима и местной оппозиции. Грузии поставили ультиматум – или она воюет с Россией, или Украина завоюет Грузию", – сказал Хидирбегишвили.По его словам, фактор осужденного экс-президента Михаила Саакашвили продолжает влиять на внутреннюю и внешнюю политику Грузии, в частности, на ее отношения с соседними странами и западными партнерами."Украина и Грузия в плане "АнтиРоссия" очерчены на карте одной линией и закрашены одним цветом как единый антироссийский контур, несмотря на отсутствие украинско-грузинской границы. Грузия привязана к Украине с приходом к власти президента Саакашвили, которого с Украиной связывает многое: Война 08.08.08., "Оранжевая революция", "Евромайдан", грузинская команда Саакашвили, укомплектовавшая украинскую власть, взаимопомощь Киева и Тбилиси против России имеет 20-летнюю историю", – сказал Хидирбегишвили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.

украина

тбилиси

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, украина, тбилиси, киев, михаил саакашвили, арно хидирбегишвили, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, пресс-центр, видео