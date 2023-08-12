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Камнепад в горах Кабардино-Балкарии: один человек погиб, шестеро пострадали
Камнепад в горах Кабардино-Балкарии: один человек погиб, шестеро пострадали
В Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Один турист погиб, шестеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, пятеро из них доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале.Ранним утром в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек погиб, еще несколько пострадали.Для эвакуации туристов был задействован коммерческий вертолет фирмы "Хэлиэкшэн" со спасателями на борту, который доставил трех пострадавших в больницу в Нальчике. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней тяжести. При этом еще двух пострадавших эвакуировали в альплагерь "Безенги", откуда их позже доставят в больницу. По уточненной информации, группа туристов из Санкт-Петербурга состояла из семи человек. Погибший – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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санкт-петербург, нальчик, в мире, новости, россия, происшествия
Камнепад в горах Кабардино-Балкарии: один человек погиб, шестеро пострадали
В Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik.
Один турист погиб, шестеро пострадали в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, пятеро из них доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале
.
Ранним утром в субботу поступила информация, что в Черекском районе у альплагеря "Безенги" на высоте 3500 метров группа туристов попала под камнепад. Сообщалось, что в результате один человек погиб, еще несколько пострадали.
Для эвакуации туристов был задействован коммерческий вертолет фирмы "Хэлиэкшэн" со спасателями на борту, который доставил трех пострадавших в больницу в Нальчике. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое других – в состоянии средней тяжести.
При этом еще двух пострадавших эвакуировали в альплагерь "Безенги", откуда их позже доставят в больницу.
По уточненной информации, группа туристов из Санкт-Петербурга состояла из семи человек. Погибший – житель Санкт-Петербурга 1989 года рождения.