https://sputnik-georgia.ru/20230812/kogda-rossiya-planiruet-ocherednye-zapuski-na-lunu-281148769.html

Когда Россия планирует очередные запуски на Луну

Когда Россия планирует очередные запуски на Луну

"Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Автоматическую станцию "Луна-26" "Роскосмос" запустит в 2027 году, "Луну-27" – в 2028-м, а "Луну-28" – после 2030 года, сообщил журналистам глава госкорпорации Юрий Борисов.Ракета "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный накануне в 2:11 по мск. Спустя девять минут разгонный блок "Фрегат" со станцией "Луна-25" отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту."Луна-25" должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель станции – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда."Луна-25" также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался "Луна-24".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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