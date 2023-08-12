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Мужчина ранил бывшую жену в Рустави
Мужчина ранил бывшую жену в Рустави
Муж нанес экс-супруге множественные ранения холодным оружием 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T12:18+0400
2023-08-12T12:18+0400
2023-08-12T12:18+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Мужчина на почве ревности ранил бывшую жену холодным оружием в городе Рустави (близ Тбилиси), сообщает телеканал TV Pirveli со ссылкой на местную телекомпанию "Рустави Инфо".По имеющейся информации, между мужчиной до 50 лет и женщиной до 40 лет завязалась ссора на почве ревности, которая привела к драке, в ходе которой бывший муж нанес женщине множественные ранения холодным оружием. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Леонидзе. На месте были мобилизованы экипажи криминальной полиции и скорой медицинской помощи. Раненую женщину доставили в "Клинику Рустави", ее жизни ничего не угрожает. Мужчина был задержан на месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, насилие, семейное насилие, грузия, рустави, tv pirveli
происшествия, насилие, семейное насилие, грузия, рустави, tv pirveli
Мужчина ранил бывшую жену в Рустави
Муж нанес экс-супруге множественные ранения холодным оружием
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Мужчина на почве ревности ранил бывшую жену холодным оружием в городе Рустави (близ Тбилиси), сообщает телеканал TV Pirveli со ссылкой на местную телекомпанию "Рустави Инфо".
По имеющейся информации
, между мужчиной до 50 лет и женщиной до 40 лет завязалась ссора на почве ревности, которая привела к драке, в ходе которой бывший муж нанес женщине множественные ранения холодным оружием.
Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Леонидзе. На месте были мобилизованы экипажи криминальной полиции и скорой медицинской помощи. Раненую женщину доставили в "Клинику Рустави", ее жизни ничего не угрожает.
Мужчина был задержан на месте.