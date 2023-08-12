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Отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – видео
Отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – видео
Штормовое предупреждение – это не повод, чтобы отказать себе в удовольствии поплавать. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как отдыхающие на Черном море в Уреки... 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T11:39+0400
2023-08-12T11:39+0400
2023-08-12T12:01+0400
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Отдыхающие на Черном море продолжают заходить в воду, даже несмотря на неоднократные предупреждения спасателей. Интересно, кого обвинят в случае происшествия в воде во время шторма? Люди игнорируют красные флаги, запрещающие таблички и призывы выйти из воды.
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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, черное море, туризм в грузии, туризм, уреки, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, черное море, туризм в грузии, туризм, уреки, видео
Отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – видео
11:39 12.08.2023 (обновлено: 12:01 12.08.2023)
Штормовое предупреждение – это не повод, чтобы отказать себе в удовольствии поплавать. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как отдыхающие на Черном море в Уреки не слушают спасателей, призывающих покинуть воду в плохую погоду.
Отдыхающие на Черном море продолжают заходить в воду, даже несмотря на неоднократные предупреждения спасателей. Интересно, кого обвинят в случае происшествия в воде во время шторма? Люди игнорируют красные флаги, запрещающие таблички и призывы выйти из воды.