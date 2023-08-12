https://sputnik-georgia.ru/20230812/otdykhayuschie-na-chernom-more-ignoriruyut-shtormovye-preduprezhdeniya---video-281151256.html

Отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – видео

Отдыхающие на Черном море игнорируют штормовые предупреждения – видео

Штормовое предупреждение – это не повод, чтобы отказать себе в удовольствии поплавать. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как отдыхающие на Черном море в Уреки... 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T11:39+0400

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Отдыхающие на Черном море продолжают заходить в воду, даже несмотря на неоднократные предупреждения спасателей. Интересно, кого обвинят в случае происшествия в воде во время шторма? Люди игнорируют красные флаги, запрещающие таблички и призывы выйти из воды.

черное море

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