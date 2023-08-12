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Пожары на Гавайях: число жертв возросло до 80
Пожары на Гавайях: число жертв возросло до 80
Огонь уже уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T13:37+0400
2023-08-12T13:37+0400
2023-08-12T13:37+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Количество погибших при пожарах на Гавайях увеличилось до 80 – ранее сообщалось о гибели 67 человек, сообщили власти округа Мауи.Мощные лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, который принес ураган "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров.Огонь уже уничтожил несколько населенных пунктов, в их числе популярный у туристов город Лахайна. Властям приходится перекрывать дороги, не функционирует общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.Американский президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Ранее в Пентагоне заявляли, что на помощь местным властям направлены бойцы Нацгвардии и вертолеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, в мире, гавайи, джо байден, пентагон
происшествия, новости, в мире, гавайи, джо байден, пентагон
Пожары на Гавайях: число жертв возросло до 80
Огонь уже уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik.
Количество погибших при пожарах на Гавайях увеличилось до 80 – ранее сообщалось о гибели 67 человек, сообщили власти округа Мауи
.
Мощные лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, который принес ураган "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров.
Огонь уже уничтожил несколько населенных пунктов, в их числе популярный у туристов город Лахайна. Властям приходится перекрывать дороги, не функционирует общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Американский президент Джо Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами.
Ранее в Пентагоне заявляли, что на помощь местным властям направлены бойцы Нацгвардии и вертолеты.