https://sputnik-georgia.ru/20230812/prirodnye-zapovedniki-gruzii-privlekayut-vse-bolshe-turistov--statistika-281169451.html
Природные заповедники Грузии привлекают все больше туристов – статистика
Природные заповедники Грузии привлекают все больше туристов – статистика
В топ-5 популярных заповедников Грузии входят: пещера Прометея, каньон Мартвили, Сатаплия, каньон Цалка и национальный парк Мтирала 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T22:22+0400
2023-08-12T22:22+0400
2023-08-12T22:22+0400
туризм
грузия
общество
агентство охраняемых территорий
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Самые популярные охраняемые территории Грузии в течение семи месяцев 2023 года посетили 370,6 тысячи туристов, что на 31% больше по сравнению с данными 2019 года, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий. При этом общее число туристов, посещающих все природные охраняемые территории, составило 521тысячу, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 13%. В топ-5 популярных заповедников Грузии входят: пещера Прометея, каньон Мартвили, Сатаплия, каньон Цалка и национальный парк Мтирала. Эти достопримечательности больше всего интересуют жителей Польши, ОАЭ, Индии, Казахстана, РФ.Агентство охраняемых территорий Грузии осуществляет не один важный проект в направлении развития экотуризма. Это, с одной стороны, содействует защите и сохранению уникальной природы и многообразия, а с другой стороны – вносит важный вклад в развитие экотуризма страны, что позитивно отражается на социально-экономическом положении населения. В Грузии 87 охраняемых территорий, из них 11 – Национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, общество, агентство охраняемых территорий
туризм, грузия, общество, агентство охраняемых территорий
Природные заповедники Грузии привлекают все больше туристов – статистика
В топ-5 популярных заповедников Грузии входят: пещера Прометея, каньон Мартвили, Сатаплия, каньон Цалка и национальный парк Мтирала
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Самые популярные охраняемые территории Грузии в течение семи месяцев 2023 года посетили 370,6 тысячи туристов, что на 31% больше по сравнению с данными 2019 года, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий.
При этом общее число туристов, посещающих все природные охраняемые территории, составило 521тысячу, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 13%.
В топ-5 популярных заповедников Грузии входят: пещера Прометея, каньон Мартвили, Сатаплия, каньон Цалка и национальный парк Мтирала. Эти достопримечательности больше всего интересуют жителей Польши, ОАЭ, Индии, Казахстана, РФ.
Агентство охраняемых территорий Грузии осуществляет не один важный проект в направлении развития экотуризма.
Это, с одной стороны, содействует защите и сохранению уникальной природы и многообразия, а с другой стороны – вносит важный вклад в развитие экотуризма страны, что позитивно отражается на социально-экономическом положении населения.
В Грузии 87 охраняемых территорий, из них 11 – Национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.