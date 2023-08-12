https://sputnik-georgia.ru/20230812/prirodnye-zapovedniki-gruzii-privlekayut-vse-bolshe-turistov--statistika-281169451.html

Природные заповедники Грузии привлекают все больше туристов – статистика

Природные заповедники Грузии привлекают все больше туристов – статистика

В топ-5 популярных заповедников Грузии входят: пещера Прометея, каньон Мартвили, Сатаплия, каньон Цалка и национальный парк Мтирала 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T22:22+0400

2023-08-12T22:22+0400

2023-08-12T22:22+0400

туризм

грузия

общество

агентство охраняемых территорий

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Самые популярные охраняемые территории Грузии в течение семи месяцев 2023 года посетили 370,6 тысячи туристов, что на 31% больше по сравнению с данными 2019 года, сообщает пресс-служба Агентства охраняемых территорий. При этом общее число туристов, посещающих все природные охраняемые территории, составило 521тысячу, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 13%. В топ-5 популярных заповедников Грузии входят: пещера Прометея, каньон Мартвили, Сатаплия, каньон Цалка и национальный парк Мтирала. Эти достопримечательности больше всего интересуют жителей Польши, ОАЭ, Индии, Казахстана, РФ.Агентство охраняемых территорий Грузии осуществляет не один важный проект в направлении развития экотуризма. Это, с одной стороны, содействует защите и сохранению уникальной природы и многообразия, а с другой стороны – вносит важный вклад в развитие экотуризма страны, что позитивно отражается на социально-экономическом положении населения. В Грузии 87 охраняемых территорий, из них 11 – Национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, общество, агентство охраняемых территорий