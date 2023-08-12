https://sputnik-georgia.ru/20230812/s-dnem-nepobedimosti-i-svobody-gruzii--premer-pozdravil-zhiteley-strany-s-didgoroba-281149661.html

"С днем ​​непобедимости и свободы Грузии" – премьер поздравил жителей страны с Дидгороба

"С днем ​​непобедимости и свободы Грузии" – премьер поздравил жителей страны с Дидгороба

В Грузии 12 августа отмечают Дидгороба, или же день Дидгорской битвы, когда турки-сельджуки потерпели поражение в бою с войском Давида Строителя 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T10:59+0400

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дидгороба

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. С Дидгороба жителей Грузии поздравил премьер-министр Ираклий Гарибашвили – глава правительства назвал этот праздник днем ​​непобедимости и свободы Грузии.В Грузии 12 августа отмечают Дидгороба (день Дидгорской битвы – 12 августа 1121 года), когда турки-сельджуки потерпели в ней сокрушительное поражение, а войско царя Давида освободило Тбилиси, провозгласив его столицей, тогда в истории страны начался "золотой век". Грузины считают ее самым великим сражением в истории государства. Сражение, которое привело к разгрому сельджукской армии и освобождению Тбилиси, является символом силы, единства Грузии, борьбы и самоотверженности ради родины, добавил премьер."Желаю нашей Родине новых побед, мира, воссоединения, укрепления и прогресса", – говорится в поздравлении премьер-министра, распространенном администрацией правительства Грузии".Поле Дидгори по традиции превратилось в музей под открытым небом. Здесь будут устраиваться торжественные мероприятия, выставка-продажа вещей грузинского промысла и искусства, будут представлены традиционная одежда и блюда.Для гостей состоится театрализованное и хореографическое представление. Также запланировано показательное состязание по скачкам, борьбе и армрестлингу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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