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Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 13 августа
Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 13 августа
Похоже, зонтики жителям и гостям Тбилиси не понадобятся. Если только для защиты от жары 12.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-12T23:03+0400
2023-08-12T23:03+0400
2023-08-12T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Метеорологи прогнозируют в Тбилиси в воскресенье, 13 августа, преимущественно ясную погоду и 38 градусов жары.Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса тепла. Вероятность осадков днем и ночью 2%. Облачность 11%. Порывы ветра 33 км/ч.Восход солнца в Тбилиси будет в 06:07. Закат – в 20:04.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, тбилиси, грузия, новости
погода, тбилиси, грузия, новости
Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 13 августа
Похоже, зонтики жителям и гостям Тбилиси не понадобятся. Если только для защиты от жары
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Метеорологи прогнозируют в Тбилиси в воскресенье, 13 августа, преимущественно ясную погоду и 38 градусов жары.
Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса тепла. Вероятность осадков днем и ночью 2%. Облачность 11%. Порывы ветра 33 км/ч.
Восход солнца в Тбилиси будет в 06:07. Закат – в 20:04.