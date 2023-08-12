https://sputnik-georgia.ru/20230812/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-tbilisi-na-13-avgusta-281166417.html

Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 13 августа

Синоптики рассказали о погоде в Тбилиси на 13 августа

Похоже, зонтики жителям и гостям Тбилиси не понадобятся. Если только для защиты от жары 12.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-12T23:03+0400

2023-08-12T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Метеорологи прогнозируют в Тбилиси в воскресенье, 13 августа, преимущественно ясную погоду и 38 градусов жары.Минимальная температура воздуха ночью составит 23 градуса тепла. Вероятность осадков днем и ночью 2%. Облачность 11%. Порывы ветра 33 км/ч.Восход солнца в Тбилиси будет в 06:07. Закат – в 20:04.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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