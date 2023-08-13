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Эксперт о последнем выдохе Байдена, "запорожской мясорубке" и заходе Польши на Украину
Эксперт о последнем выдохе Байдена, "запорожской мясорубке" и заходе Польши на Украину
США производят за год столько зенитных ракет для систем Patriot, сколько Украина расходует в месяц. Запад не может запустить свой ВПК и производить достаточное... 13.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-13T17:26+0400
2023-08-13T17:26+0400
2023-08-13T23:27+0400
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Об этом в программе "Время Ч" заявил военный эксперт Александр Хроленко. Впрочем, в России ситуация иная. Почти в каждом секторе ВПК у Москвы есть свой шедевр и производственные мощности позволяют наращивать объемы их выпуска, подытожил эксперт.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, польша, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, украина, польша, сша, видео
Эксперт о последнем выдохе Байдена, "запорожской мясорубке" и заходе Польши на Украину
17:26 13.08.2023 (обновлено: 23:27 13.08.2023)
США производят за год столько зенитных ракет для систем Patriot, сколько Украина расходует в месяц. Запад не может запустить свой ВПК и производить достаточное количество военной продукции для Украины и поэтому они не способны помочь решить Киеву свои задачи на фронте
Об этом в программе "Время Ч" заявил военный эксперт Александр Хроленко. Впрочем, в России ситуация иная. Почти в каждом секторе ВПК у Москвы есть свой шедевр и производственные мощности позволяют наращивать объемы их выпуска, подытожил эксперт.