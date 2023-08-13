https://sputnik-georgia.ru/20230813/ekspert-o-poslednem-vydokhe-baydena-zaporozhskoy-myasorubke-i-zakhode-polshi-na-ukrainu-281199188.html

Эксперт о последнем выдохе Байдена, "запорожской мясорубке" и заходе Польши на Украину

Эксперт о последнем выдохе Байдена, "запорожской мясорубке" и заходе Польши на Украину

США производят за год столько зенитных ракет для систем Patriot, сколько Украина расходует в месяц. Запад не может запустить свой ВПК и производить достаточное... 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T17:26+0400

2023-08-13T17:26+0400

2023-08-13T23:27+0400

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Об этом в программе "Время Ч" заявил военный эксперт Александр Хроленко. Впрочем, в России ситуация иная. Почти в каждом секторе ВПК у Москвы есть свой шедевр и производственные мощности позволяют наращивать объемы их выпуска, подытожил эксперт.

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