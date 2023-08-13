https://sputnik-georgia.ru/20230813/gruzinskie-basketbolisty-doma-obygrali-iordaniyu-s-bolshim-perevesom-281170173.html

Грузинские баскетболисты дома обыграли Иорданию с большим перевесом

Грузинские баскетболисты дома обыграли Иорданию с большим перевесом

Следующий матч сборная Грузии сыграет 13 августа в финале международного кубка против Черногории 13.08.2023, Sputnik Грузия

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сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу одержала первую победу на этапе подготовки к чемпионату мира, обыграв команду Иордании со счетом 86:69 в рамках Тбилисского международного кубка. Накануне матча капитан грузинской команды Торнике Шенгелия отметил, что после поражения в контрольных матчах пришло время побеждать, особенно в Тбилиси, на глазах у грузинских болельщиков. Команде нужна была победа, прежде всего, с психологической точки зрения. В игре против Иордании команда показала более быстрый баскетбол, а игроки лучше взаимодействовали как в защите, так и в нападении. В результате иорданцам не удавалось играть в высоком темпе, и первая половина игры закончилась так, что они не смогли реализовать ни одного трехочкового из девяти попыток. За 30 минут хозяева реализовали восемь трехочковых из 19. Сандро Мамукелашвили реализовал четыре из шести трехочковых. Следующий матч сборная Грузии сыграет 13 августа в финале международного кубка против Черногории. Матч начнется в 19:00 по тбилисскому времени. Расписание встреч сборной Грузии перед чемпионатом мира: Грузия сыграет на ЧМ в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой. Чемпионат мира пройдет в нескольких странах: на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года. На пути в Японию команда Илиаса Зуроса уже провела три товарищеские игры. В Италии грузинская команда проиграла Египту – 76:81, Литве – 102:104 и Латвии – 57:82.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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