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Начата добыча газа на новом месторождении Азербайджана
Начата добыча газа на новом месторождении Азербайджана
"Абшерон" является вторым в Азербайджане месторождением после "Шах Дениз" по потенциальным запасам природного газа 13.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-13T16:45+0400
2023-08-13T16:45+0400
2023-08-13T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В июле 2023 года с газоконденсатного месторождения "Абшерон" на Каспии было добыто 100 млн кубометров газа, сообщил Sputnik Азербайджан.Отметим, что добыча на месторождении началась в июле 2023 года. "Абшерон" является вторым в Азербайджане месторождением после "Шах Дениз" по потенциальным запасам природного газа. Они оцениваются в 350-360 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата.Месторождение было открыто в 2001 году. Договор сроком на 30 лет о его разведке, разработке и долевом распределении добычи был подписан в феврале 2009-го.Планируется, что на первом этапе добыча составит 1,5 млрд кубометров газа, а впоследствии она будет увеличена до 5 млрд кубометров в год.В начала августа 2023 года TotalEnergies и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение о продаже 15% своих акций в газовом месторождении "Абшерон" Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). После завершения сделки TotalEnergies будет владеть 35% доли в газовом месторождении наряду с SOCAR (35%) и ADNOC (30%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, азербайджан, socar, газ
Начата добыча газа на новом месторождении Азербайджана
16:45 13.08.2023 (обновлено: 17:45 13.08.2023)
"Абшерон" является вторым в Азербайджане месторождением после "Шах Дениз" по потенциальным запасам природного газа
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik.
В июле 2023 года с газоконденсатного месторождения "Абшерон" на Каспии было добыто 100 млн кубометров газа, сообщил Sputnik Азербайджан
.
"По оперативным данным, с месторождения "Абшерон" к 1 августа 2023 года добыто 100 млн кубометров природного газа и 40,4 тыс. тонн конденсата", – говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.
Отметим, что добыча на месторождении началась в июле 2023 года. "Абшерон" является вторым в Азербайджане месторождением после "Шах Дениз" по потенциальным запасам природного газа. Они оцениваются в 350-360 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата.
Месторождение было открыто в 2001 году. Договор сроком на 30 лет о его разведке, разработке и долевом распределении добычи был подписан в феврале 2009-го.
Планируется, что на первом этапе добыча составит 1,5 млрд кубометров газа, а впоследствии она будет увеличена до 5 млрд кубометров в год.
В начала августа 2023 года TotalEnergies и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соглашение о продаже 15% своих акций в газовом месторождении "Абшерон" Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). После завершения сделки TotalEnergies будет владеть 35% доли в газовом месторождении наряду с SOCAR (35%) и ADNOC (30%).