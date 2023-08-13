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Несколько сотен килограммов кокаина нашли в коробках с бананами

Несколько сотен килограммов кокаина нашли в коробках с бананами

Бананы с кокаином прибыли в Чехию из Эквадора через Амстердам 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T22:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг – Sputnik. В дистрибьютерском центре торговой сети Albert, расположенном в поселке Клецаны под Прагой, было обнаружено 646 килограммов кокаина. Об этом сообщает телеканал Nova со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с наркотиками Луцию Шмолдасову.По ее словам, обнаруженная партия кокаина имеет конечную стоимость на черном рынке в размере около 90 миллионов долларов. В Чехии 1 грамм кокаина нелегально продается по цене около 136 долларов. Бананы с кокаином прибыли в Чехию из Эквадора через Амстердам.Как сообщил телеканал Nova, полиция начала расследование в помещениях торговой сети Albert по всей Чехии, но нигде больше наркотиков не обнаружила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, происшествия, чехия, эквадор, амстердам, кокаин, наркотики