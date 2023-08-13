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Прогноз погоды в Батуми на следующую неделю

Прогноз погоды в Батуми на следующую неделю

Температура воздуха в Батуми на протяжении всей недели не опустится ниже 30 градусов днем и 22 градусов в ночное время. 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T13:59+0400

2023-08-13T13:59+0400

2023-08-13T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Жителей и гостей курортного города ожидает облачная погода. временами дождь. В понедельник, 14 августа, в Батуми ожидается переменная облачность, ночью не исключен дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов ночью, а днем столбик термометра поднимется до 32 градусов тепла. Во вторник, 15 августа, в Батуми сохранится облачная погода, временами дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 30 градусов тепла, ночью немного прохладнее – плюс 24 градусов. Скорость ветра 8 м/с. В среду, 16 августа, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными дождями. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до 33 градуса тепла. Скорость ветра 4 м/с. В четверг, 17 августа, в Батуми будет облачно, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 24 градуса, а днем – 30 градусов тепла. В пятницу, 18 августа, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса, днем – 32 градуса тепла. В субботу, 19 августа, в Батуми будет дождливо. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем температура поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 10-15 м/с. В воскресенье, 20 августа, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода, временами будет идти дождь. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 20 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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