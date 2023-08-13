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Сборная Грузии по регби разгромила Румынию перед началом чемпионата мира
Сборная Грузии по регби разгромила Румынию перед началом чемпионата мира
Перед стартом чемпионата мира сборная Грузии проведет еще два тестовых матча – с США (дома) и Шотландией (в гостях) 13.08.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Заключительный этап подготовки к чемпионату мира сборная Грузии по регби начала с тест-матча против Румынии, обыграв соперника в Тбилиси со счетом 56:6. Попытки на счету Апрасидзе, Шарикадзе, Чкоидзе, Гачечиладзе, Табуцадзе, Маткава, Мамукашвили и Лобжанидзе.Счет в игре со штрафного открыли румыны, но грузинские регбисты незамедлительно ответили попыткой, которую реализовал Апрасидзе. Весь первый тайм доминировали боррджгалоснеби – 25:6. Второй тайм грузинские регбисты начали быстрой атакой и еще больше увеличили свое преимущество. В результате активности сборной Грузии игра румын была фактически сорвана, а борджгалоснеби заслуженно выиграли матч – 56:6. Перед стартом чемпионата мира сборная Грузии проведет еще два тестовых матча – 19 августа на стадионе "Михаила Месхи" примет сборную США, а 26 августа сыграет в гостях с Шотландией. Чемпионат мира по регби пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября. Соперниками Грузии в группе C станут Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, румыния, сша, шотландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
грузия, новости, спорт, румыния, сша, шотландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби

Сборная Грузии по регби разгромила Румынию перед началом чемпионата мира

11:02 13.08.2023 (обновлено: 12:05 13.08.2023)
© Georgian RugbyРегби - сборная Грузии и сборная Португалии
Регби - сборная Грузии и сборная Португалии - Sputnik Грузия, 1920, 13.08.2023
© Georgian Rugby
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Перед стартом чемпионата мира сборная Грузии проведет еще два тестовых матча – с США (дома) и Шотландией (в гостях)
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Заключительный этап подготовки к чемпионату мира сборная Грузии по регби начала с тест-матча против Румынии, обыграв соперника в Тбилиси со счетом 56:6.
Попытки на счету Апрасидзе, Шарикадзе, Чкоидзе, Гачечиладзе, Табуцадзе, Маткава, Мамукашвили и Лобжанидзе.
Счет в игре со штрафного открыли румыны, но грузинские регбисты незамедлительно ответили попыткой, которую реализовал Апрасидзе. Весь первый тайм доминировали боррджгалоснеби – 25:6.
Второй тайм грузинские регбисты начали быстрой атакой и еще больше увеличили свое преимущество. В результате активности сборной Грузии игра румын была фактически сорвана, а борджгалоснеби заслуженно выиграли матч – 56:6.
Перед стартом чемпионата мира сборная Грузии проведет еще два тестовых матча – 19 августа на стадионе "Михаила Месхи" примет сборную США, а 26 августа сыграет в гостях с Шотландией.
Чемпионат мира по регби пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября. Соперниками Грузии в группе C станут Уэльс, Австралия, Фиджи и Португалия.
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