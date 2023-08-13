https://sputnik-georgia.ru/20230813/vo-vremya-pozharov-na-gavayyakh-ne-srabotala-sistema-ekstrennogo-opovescheniya-281175337.html
Во время пожаров на Гавайях не сработала система экстренного оповещения
Во время пожаров на Гавайях не сработала система экстренного оповещения
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек, они стали самыми смертоносными в истории США, сообщил телеканал NBC News 13.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-13T10:04+0400
2023-08-13T10:04+0400
2023-08-13T10:12+0400
гавайи
сша
новости
происшествия
лесные пожары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0d/281173396_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_79c27b73705b1aa9a1193cd0ea78e8f7.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Система экстренного оповещения населения в виде наружных сирен на Гавайях, которая ранее активно тестировалась, не сработала во время разрушительных пожаров, охвативших острова Мауи и Большой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями. Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек, они стали самыми смертоносными в истории США, сообщил телеканал NBC News.Отмечается, что жители Гавайев "давно привыкли к ежемесячным испытаниям наружной системы оповещения сиреной". Согласно оценке телеканала государственных и местных документов по планированию действий в случае экстренных ситуаций, власти островов недооценили смертельную угрозу от лесных пожаров и были плохо подготовлены к стихийному бедствию. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гавайи
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/0d/281173396_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_6574db0461df5160d7ee0d9fba11c4ef.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гавайи, сша, новости, происшествия, лесные пожары
гавайи, сша, новости, происшествия, лесные пожары
Во время пожаров на Гавайях не сработала система экстренного оповещения
10:04 13.08.2023 (обновлено: 10:12 13.08.2023)
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек, они стали самыми смертоносными в истории США, сообщил телеканал NBC News
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Система экстренного оповещения населения в виде наружных сирен на Гавайях, которая ранее активно тестировалась, не сработала во время разрушительных пожаров, охвативших острова Мауи и Большой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.
Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек, они стали самыми смертоносными в истории США, сообщил телеканал NBC News.
"Фактически... хваленая крупнейшая в мире интегрированная система оповещения с наружной сиреной с примерно 400 сигналами тревоги не срабатывала во время пожаров", - приводит телеканал заявление представителя агентства Адама Вайнтрауба.
Отмечается, что жители Гавайев "давно привыкли к ежемесячным испытаниям наружной системы оповещения сиреной". Согласно оценке телеканала государственных и местных документов по планированию действий в случае экстренных ситуаций, власти островов недооценили смертельную угрозу от лесных пожаров и были плохо подготовлены к стихийному бедствию.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.