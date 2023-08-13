https://sputnik-georgia.ru/20230813/vo-vremya-pozharov-na-gavayyakh-ne-srabotala-sistema-ekstrennogo-opovescheniya-281175337.html

Во время пожаров на Гавайях не сработала система экстренного оповещения

Во время пожаров на Гавайях не сработала система экстренного оповещения

Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек, они стали самыми смертоносными в истории США, сообщил телеканал NBC News 13.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-13T10:04+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Система экстренного оповещения населения в виде наружных сирен на Гавайях, которая ранее активно тестировалась, не сработала во время разрушительных пожаров, охвативших острова Мауи и Большой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на гавайское агентство по управлению чрезвычайными ситуациями. Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек, они стали самыми смертоносными в истории США, сообщил телеканал NBC News.Отмечается, что жители Гавайев "давно привыкли к ежемесячным испытаниям наружной системы оповещения сиреной". Согласно оценке телеканала государственных и местных документов по планированию действий в случае экстренных ситуаций, власти островов недооценили смертельную угрозу от лесных пожаров и были плохо подготовлены к стихийному бедствию. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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