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"День победы": в Грузии снимают фильм о легендарной победе тбилисского "Динамо"

"День победы": в Грузии снимают фильм о легендарной победе тбилисского "Динамо"

Торадзе снимает художественно-документальный фильм о легендарной победе советской Грузии 14.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Грузинский режиссер Гоги Торадзе снимает короткометражный фильм "День победы" о легендарном матче между "Динамо" Тбилиси и "Карл Цейсс". Тбилисское "Динамо" выиграло Кубок обладателей кубков УЕФА 13 мая 1981 года. В финале футбольного турнира "Динамо" обыграло "Карл Цейсс" из Йены со счетом 2:1, забили голы Владимир Гуцаев и Виталий Дараселия. Съемки проходят в Тбилиси, в настоящем итальянском дворике по адресу: ул. Цинамдзгвришвили, 83. Съемки завершатся в сентябре, а уже в октябре грузинский зритель увидит фильм. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, тбилиси, владимир гуцаев, уефа, спорт