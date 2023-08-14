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"День победы": в Грузии снимают фильм о легендарной победе тбилисского "Динамо"
"День победы": в Грузии снимают фильм о легендарной победе тбилисского "Динамо"
Торадзе снимает художественно-документальный фильм о легендарной победе советской Грузии 14.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-14T11:56+0400
2023-08-14T11:56+0400
2023-08-14T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Грузинский режиссер Гоги Торадзе снимает короткометражный фильм "День победы" о легендарном матче между "Динамо" Тбилиси и "Карл Цейсс". Тбилисское "Динамо" выиграло Кубок обладателей кубков УЕФА 13 мая 1981 года. В финале футбольного турнира "Динамо" обыграло "Карл Цейсс" из Йены со счетом 2:1, забили голы Владимир Гуцаев и Виталий Дараселия. Съемки проходят в Тбилиси, в настоящем итальянском дворике по адресу: ул. Цинамдзгвришвили, 83. Съемки завершатся в сентябре, а уже в октябре грузинский зритель увидит фильм. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, владимир гуцаев, уефа, спорт
"День победы": в Грузии снимают фильм о легендарной победе тбилисского "Динамо"
11:56 14.08.2023 (обновлено: 12:11 14.08.2023)
Торадзе снимает художественно-документальный фильм о легендарной победе советской Грузии
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Грузинский режиссер Гоги Торадзе снимает короткометражный фильм "День победы" о легендарном матче между "Динамо" Тбилиси и "Карл Цейсс".
Тбилисское "Динамо" выиграло Кубок обладателей кубков УЕФА 13 мая 1981 года. В финале футбольного турнира "Динамо" обыграло "Карл Цейсс" из Йены со счетом 2:1, забили голы Владимир Гуцаев и Виталий Дараселия.
"Это получасовой телевизионный фильм, снятый в одном из тбилисских двориков. События, описанные в фильме, произошли на самом деле. Соседи решили собраться в итальянском дворике, чтобы посмотреть матч", – сказал режиссер в эфире телеканала "Рустави 2".
Съемки проходят в Тбилиси, в настоящем итальянском дворике по адресу: ул. Цинамдзгвришвили, 83. Съемки завершатся в сентябре, а уже в октябре грузинский зритель увидит фильм.